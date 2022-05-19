李克強雲南考察：堅決杜絕拉閘限電 加大紓困

央視報道，國務院總理李克強在雲南省考察時強調，能源穩供是保障發展和穩物價重要支撐，今年要堅決杜絕拉閘限電。他並強調，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大市場主體紓困，推進改革開放，穩就業穩物價保民生，保持經濟運行在合理區間。

李克強周二至周四（17日至19日）在雲南曲靖、昆明考察，他在西電東送調控中心時指出，要科學調度，抓住來水偏多的有利條件多發電，完成西電東送任務，同時發揮好水利工程防洪作用。

指要幫扶小微企業 緩解融資難

李克強在長坡彝族村察看玉米苗情、了解種糧成本收入。他說，「糧食足天下安，種糧是硬道理。現在農資價格仍在高位，要再扶農民一把，盡快再發放一次農資補貼」。村里小微企業主、個體戶反映還貸難。李克強說，要把貸款展期、延期還本等政策落實到位，抓緊出台階段性緩交利息政策。

李克強又到訪曲靖農產品商貿城，得知雲南蔬菜外調量居全國前列，稱希望雲南繼續為「菜籃子」保供穩價作貢獻。貨運司機反映，購車時向汽車生產集團的財務公司貸了款，現在收入減少，還貸壓力大。李克強說，「司機們靠一輛車撐起了自家生計，也豐富了千家萬戶餐桌」。要引導國有車企發揮作用，銀企聯動，幫扶司機緩解還貸困難。

在考察民企聞泰公司時，李克強得知他們引入了外資，在產業鏈多環節通過開放合作打造優勢時說，企業就是要有改革創新、開放發展勁頭，匯聚國內外先進要素，形成乘數效應。國家一視同仁支持各類所有製企業發展壯大。在與配套小微企業主交談時，他說要研究發揮龍頭企業作用，幫扶小微企業緩解融資難的措施。

報道指，李克強還走進路邊小吃店，詢問經營成本、房租等。他說，國家和地方會繼續採取措施予以幫扶。李克強又到訪雲南大學，聽取畢業生就業匯報等。

責任編輯：蒯宇澄

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