習近平：金磚國家要照顧彼此核心利益 抵制集團對抗

金磚國家外長會晤今日（19日）舉行，國家主席習近平致辭稱，各國要照顧彼此核心利益和重大關切，相互尊重主權，抵制冷戰思維和集團對抗。

習指，當前國際形勢中不穩定因素日益突出， 但和平與發展的時代主題沒變，合作共贏的歷史使命也沒變。 作為國際社會積極、向上、建設性力量，金磚國家應該堅定信念，直面風浪，以實際行動促進和平發展，維護公平正義，倡導民主自由，為處於動盪變革期的國際關係注入穩定性和正能量。

以犧牲別國安全為代價，片面追求自身安全，只會造成新的矛盾和風險。 為了促進世界安危與共，他前不久提出了全球安全倡議。 金磚國家要加強政治互信和安全合作，就重大國際和地區問題密切溝通協調，照顧彼此核心利益和重大關切，相互尊重主權、安全、發展利益，反對霸權主義和強權政治。

習又指， 面對當前各種風險挑戰，加強新興市場國家和發展中國家團結合作比以往任何時候都重要， 五國要同更多新興市場國家和發展中國家開展對話交流，增進理解互信，拉緊合作紐帶，加深利益交融，讓合作的蛋糕越做越大，讓進步的力量越聚越強，為實現構建人類命運共同體作貢獻。

金磚五國即指5個主要的新興市場國家，分別為中國、俄羅斯、巴西、印度、以及南非。

責任編輯：陳建錫