  • 25°C
香港時間 : 2022519日 (四) 21:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習近平：金磚國家要照顧彼此核心利益 抵制集團對抗

國情動向 20:38 2022/05/19

分享：

分享：

金磚國家外長會晤今日（19日）舉行，國家主席習近平致辭稱，各國要照顧彼此核心利益和重大關切，相互尊重主權，抵制冷戰思維和集團對抗。

習指，當前國際形勢中不穩定因素日益突出，但和平與發展的時代主題沒變，合作共贏的歷史使命也沒變。作為國際社會積極、向上、建設性力量，金磚國家應該堅定信念，直面風浪，以實際行動促進和平發展，維護公平正義，倡導民主自由，為處於動盪變革期的國際關係注入穩定性和正能量。

以犧牲別國安全為代價，片面追求自身安全，只會造成新的矛盾和風險。為了促進世界安危與共，他前不久提出了全球安全倡議。金磚國家要加強政治互信和安全合作，就重大國際和地區問題密切溝通協調，照顧彼此核心利益和重大關切，相互尊重主權、安全、發展利益，反對霸權主義和強權政治。

習又指，面對當前各種風險挑戰，加強新興市場國家和發展中國家團結合作比以往任何時候都重要，五國要同更多新興市場國家和發展中國家開展對話交流，增進理解互信，拉緊合作紐帶，加深利益交融，讓合作的蛋糕越做越大，讓進步的力量越聚越強，為實現構建人類命運共同體作貢獻。

金磚五國即指5個主要的新興市場國家，分別為中國、俄羅斯、巴西、印度、以及南非。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 新興市場 習近平 中俄關係 中國 俄羅斯

下一篇文章

美起訴1華人及4中國國安官員涉間諜活動 京回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

習近平喊話重振貿易投資 中國擴大高水平開放決心不變
習近平喊話重振貿易投資 中國擴大高水平開放決心不變
拜登訪亞洲前 楊潔篪警告美：打「台灣牌」必將局勢引向險境
拜登訪亞洲前 楊潔篪警告美：打「台灣牌」必將局勢引向險境
中國防疫令貨船堆滿沿海？美媒也罕見為中方闢謠
中國防疫令貨船堆滿沿海？美媒也罕見為中方闢謠
拜登亞洲行圖重新聚焦抗衡中國 京：密切關注 環時：挑事之旅
拜登亞洲行圖重新聚焦抗衡中國 京：密切關注 環時：挑事之旅
上海增719病例 擬周日起逐步恢復跨區公共交通 兩階段支持企業恢復運營
上海增719病例 擬周日起逐步恢復跨區公共交通 兩階段支持企業恢復運營
耶倫促取消對華部分關稅 中國商務部：符美消費者和企業利益
耶倫促取消對華部分關稅 中國商務部：符美消費者和企業利益
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款