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內地5年期LPR大幅下調15基點至4.45厘 釋救樓市訊號 A股漲

經濟脈搏 10:20 2022/05/20

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中國5月一年期貸款市場報價利率(LPR) 3.7％，預期 3.65％，前值 3.7％；五年期LPR 4.45％，預期 4.58％，前值 4.6％。受消息帶動，A股指數開盤後快速走強，滬指漲超1%重回3100點，創業板指一度漲逾2%。

（第二版新增分析）

五年期LPR下調15個基點，幅度超過預期。據內媒報道，作為銀行各類貸款利率的定價基準，5年期以上LPR的下調對減輕企業和個人還貸利息來說都是切實利好。相比於1年期LPR調整主要影響流動性貸款（主要是企業短期流動性貸款和個人短期消費貸款），5年期LPR下調對降低全社會融資成本的覆蓋面更大，尤其是背負房貸壓力的個人來說，會直接減少每月所需償還的房貸利息。

此舉也被看作是近期穩增長政策又一重要舉措，旨在進一步降低實體經濟融資成本，改善企業和個人的現金流壓力，穩消費、穩預期，增強市場信心。

路透社引述業內人士認為，因五年期LPR走勢與房地產行業密切相關，此舉明顯釋出政府強烈的房地產救市訊號。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，這意味政府當局已經結束對房地產行業的討論，確定要救市了。他指，近期較差的土地和房地產銷售大幅拖累地方財政收入。為排除潛在的財政斷崖，政府將放鬆對房地產的更多限制。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，5月LPR報價單獨下調，表明貨幣政策正在加大逆周期調控力度，釋放明確的穩定增長信號，有助於激發市場主體融資需求，提振市場信心，為疫情緩解後的經濟反彈積蓄力量。

周三，總理李克強要求穩地價穩房價，支持居民合理住房需求，保持房地產市場平穩健康發展。

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責任編輯：尹航

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