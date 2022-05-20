  • 27°C
香港時間 : 2022520日 (五) 10:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海新增感染反彈至858宗 社會面清零斷纜 

社會熱點 10:01 2022/05/20

分享：

分享：

上海（19日）新增88宗本土確診及770宗本土無症狀感染，共858宗，比前一日回升近140宗。剔除無症狀感染者轉歸後，上海新增感染787宗。此外，當日在非隔離管控中發現3例無症狀感染者，連續5天的社會面零新增斷纜。

據上海市衛健委通報，昨日新增88宗本土確診及770宗本土無症狀感染，其中71宗確診為既往無症狀感染者轉歸，17宗確診病例和767宗無症狀感染者在隔離管控中發現。當日無新增死亡病例。

內媒財新報道，據統計，自3月1日至5月19日，剔除無症狀感染者轉確診後，上海本輪疫情實際陽性感染者總數已超62萬，累計623,184宗，其中確診病例為57,526宗，約佔陽性病例總數的9.23%，無症狀感染者565,658宗，約佔90.77%。

報道指出，從整體上看，無症狀轉歸比例較低，截至5月19日，無症狀轉確診的感染者合計22,235宗，佔無症狀總人數的3.78%。

5月1日至9日，社會面連續發現感染者，5月10日社會面未發現感染者，5月11日至13日又分別有2宗、4宗、1宗無症狀感染者在社會面發現。5月14日至18日，社會面未發現感染者。5月19日，社會面再次發現3宗無症狀感染者。

上海增719病例 擬周日起逐步恢復跨區公共交通 兩階段支持企業恢復運營

感染超900宗 四川廣安市全域管控 衛健委：2020年以來省內最嚴重疫情

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
上海 疫情 傳染病

下一篇文章

世衛組織將康希諾新冠疫苗列入「緊急使用清單」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

感染超900宗 四川廣安市全域管控 衛健委：2020年以來省內最嚴重疫情
感染超900宗 四川廣安市全域管控 衛健委：2020年以來省內最嚴重疫情
染疫及隔離考生不得高考？天津招生考試院凌晨修改條款
染疫及隔離考生不得高考？天津招生考試院凌晨修改條款
台灣新增病例破9萬宗 專家料正常生活要等到這個月
台灣新增病例破9萬宗 專家料正常生活要等到這個月
胡錫進促北京恢復正常經濟社會活動：常態化核酸是武器
胡錫進促北京恢復正常經濟社會活動：常態化核酸是武器
畢業即失業？小鵬汽車被指毀約涉20多名應屆生
畢業即失業？小鵬汽車被指毀約涉20多名應屆生
內地年輕人「消費降級」？睇片健身、買二手家電成慳錢招數
內地年輕人「消費降級」？睇片健身、買二手家電成慳錢招數
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款