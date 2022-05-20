上海新增感染反彈至858宗 社會面清零斷纜（第二版） 

上海（19日）新增88宗本土確診及770宗本土無症狀感染，共858宗，比前一日回升近140宗。剔除無症狀感染者轉歸後，上海新增感染787宗。此外，當日在非隔離管控中發現3例無症狀感染者，連續5天的社會面零新增斷纜。

（第二版更新於10:55 新增社會面3感染者情況）

據上海市衛健委通報，昨日新增88宗本土確診及770宗本土無症狀感染，其中71宗確診為既往無症狀感染者轉歸，17宗確診病例和767宗無症狀感染者在隔離管控中發現。當日無新增死亡病例。

內媒財新報道，據統計，自3月1日至5月19日，剔除無症狀感染者轉確診後，上海本輪疫情實際陽性感染者總數已超62萬，累計623,184宗，其中確診病例為57,526宗，約佔陽性病例總數的9.23%，無症狀感染者565,658宗，約佔90.77%。

報道指出，從整體上看，無症狀轉歸比例較低，截至5月19日，無症狀轉確診的感染者合計22,235宗，佔無症狀總人數的3.78%。

5月1日至9日，社會面連續發現感染者，5月10日社會面未發現感染者，5月11日至13日又分別有2宗、4宗、1宗無症狀感染者在社會面發現。5月14日至18日，社會面未發現感染者。5月19日，社會面再次發現3宗無症狀感染者。

今日的上海市疫情防控新聞發布會上通報，社會面新增的3宗無症狀感染者是在青浦區徐涇鎮，三人為同一家庭。青浦區新增1中風險地區，為農民自建房小區，將對公共場所高頻次消殺。

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責任編輯：尹航

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