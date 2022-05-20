加拿大5G網絡禁用華為中興 中方：將採必要手段維護中企權益（更新版）

加拿大周四（19日）表示，計劃禁止在該國的5G網絡中使用華為、中興通訊的設備，以保護國家安全，中加緊張關係恐再起波瀾。此前，情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）其他成員已有類似決定。

*17：31 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人 汪文斌周五（20日）回應稱，加方在沒有任何確鑿證據下，以莫須有的安全風險為藉口，將有關中國企業排除在加拿大市場外，完全違背市場經濟原則和自由貿易規則，嚴重損害中國企業的正當權益。 中方對此堅決反對，將全面嚴肅評估，將採取一切必要手段維護中國企業的正當權益。

華為表失望 認為「政治決定」

華為加拿大分公司事務副總裁Alykhan Velshi表示，對加拿大這一決定並不感到意外，但仍然感到失望，認為這是一項政治決定，主要來自美國的政治壓力。並「很驚訝政府花了這麼長時間才做出決定」。

加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）表示，打算將華為和中興排除在5G網絡外，已安裝這些設備的營運商，將被要求停止使用並移除相關設備。

他表示，企業必須在2024年6月前移除這些5G設備，但政府不會為他們報銷費用。使用華為或中興4G設備的企業，則必須在2027年底前移除。

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加拿大成為「五眼聯盟」中，最後一個審視干預使用中國產5G通訊設備的成員。「五眼聯盟」是由美國、加拿大、英國、澳洲、新西蘭組成。美國、澳洲和英國已對華為設備發布禁令。新西蘭沒有，但在2018年否決了一家國內無線運營商在其網絡中使用華為設備的計劃。

近年中加關係緊張，2018年9月，加拿大首次宣布將檢討採用華為設備是否可能構成國安風險。同年12月，加拿大應美國當局要求逮捕了華為首席財務官孟晚舟；孟晚舟去年9月獲釋。而被中國拘留了近3年的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）去年9月亦獲返回加拿大。

據報，華為在加拿大的設備銷售已大幅下滑，但繼續電訊商出售軟體升級產品。華為在加拿大的研發部門仍正常運行，僱員超過1,500人。

Alykhan Velshi接受加拿大傳媒採訪時稱，對加拿大的決定不感到驚訝，但仍然感到失望，認為政府沒有提供證據證明華為構成國家安全威脅。

他又表示，華為方面將仔細分析即將出台的立法，以確保遵守加中投資保護協議，但至少在短期內，華為仍將在加拿大的電信網絡中發揮作用。

斥加配合美國打壓中企 錯誤作法必損自身利益

中國駐加拿大使館發言人表示，中方對此表示嚴重關切和強烈不滿。指中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律基礎上開展對外經濟合作。華為、中興始終保持非常好的網絡安全記錄。加方聲稱就上述決定同盟友協商，說白了就是要配合美國打壓中國企業。加方所謂的「安全」考慮，不過是政治操弄的幌子。

發言人強調，加方上述錯誤作法必將損害加方國際形象和自身利益。中方將全面嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段維護中國企業的合法權益。

中興未有回應。

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責任編輯：林佩怡

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