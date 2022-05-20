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洛陽「520愛心斑馬線」超吸睛 民眾坐馬路打卡引質疑（多圖）

社會熱點 11:20 2022/05/20

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「520」即普通話諧音「我愛你」，被譽為表白日和小情人節。河南洛陽有商場為慶祝5月20日，在某路口的斑馬線上繪製粉色愛心和玫瑰花圖案，吸引不少年輕人打卡拍照，有人甚至不顧車流直接坐在馬路上，令人質疑設計帶來交通安全隱患。

據河南廣播電視台報導，洛陽西工區中州中路紗廠南路交叉口一斑馬線上，繪有粉色愛心和玫瑰花的圖案，浪漫又溫馨，吸引不少行人駐足觀看，也有很多年輕人特地來此路口打卡拍照。

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愛心斑馬線在洛陽王府井百貨西工店門口，該商場工作人員表示，彩繪是由商場營銷部門策劃，5月17日完成繪制，創作的目的本是臨近「520」，想以繪畫的形式，為市民帶來一些溫暖、浪漫的氛圍，做一個地標性打卡點。

【情人節】兩方面原因令內地鮮花量少價高 買一車玫瑰價同寶馬

網傳影片顯示，前來打卡的人不顧自身安全，在車流中以躺著、坐著、站著等多種姿勢擺拍。有市民表示，這種拍照行為給過往車輛及行人造成諸多不便，質疑相關設計會否影響司機駕駛，是否會對行人帶來安全隱患。

對此，王府井百貨西工店稱，「沒想到參與的群眾會這麼多」，已持續與當地交警部門進行溝通。洛陽西工大隊交警也表示，目前已安排多班崗位交警在該路口維持秩序，百貨的保安也將協助交警部門一同治理。當局另呼籲民眾應理性打卡，「拍照的同時，應當將自身的生命安全放在第一位。」

責任編輯：易燕丹

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