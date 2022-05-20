美國安顧問：拜習未來幾周可能通話 京回應拜登亞洲行（更新版）

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周四（19日）表示，總統拜登可能在未來幾周與中國國家主席習近平通話。

*18：07 新增中國外交部回應拜登亞洲之行

拜登乘坐空軍一號專機出發，展開上任後首次亞洲之行，到訪南韓和日本。隨行的沙利文向記者表示，如果未來幾周二人再次交談，「我不會感到驚訝」。

今年3月，拜登與習近平曾視像通話，當時雙方談及中美關係、台灣問題及烏克蘭局勢等。

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外交部促拜登 勿謀分裂對抗

拜登預計周五（20日）傍晚抵達南韓，之後將與南韓新任總統尹錫悅，北韓問題將是首要議程。拜登預定周日（22日）轉抵日本，訪日期間將宣布啟動「印太經濟框架」。

在拜登啟程前，沙利文與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話。沙利文稱，他直接向對方提出華府對北韓核與導彈活動的關注，認為不符合美中兩國利益，中方應該考慮採取措施，減少平壤發起挑釁的可能性，兩人並討論到台灣和其他問題。

中國外交部發言人汪文斌周五表示，注意到沙利文日前表示，拜登此次亞洲之行並非與中國搞對抗。希望美方言行一致，同地區國家一道共商亞太團結合作之際，而不是密謀分裂對抗之策；共建亞太開放包容的朋友圈，而非拼湊封閉排他的小圈子；多做有利亞太和平與發展的事，而非在亞太地區製造動盪和混亂。

對於「印太經濟框架」，汪文斌表示，中方認為任何地區合作框架都應順應和平與發展的時代潮流，增進地區國家間的互信與合作，不應針對第三方或損害第三方利益，不應帶有明顯的選擇性、排他性。

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責任編輯：林佩怡

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