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5年期LPR大幅下调 分析：料政策疊加效應下半年全面顯現

經濟脈搏 12:08 2022/05/20

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中國人民銀行下調5年期以上LPR（貸款市場報價利率），從4.60%降至4.45%，大幅下降了15個基點，超出市場預期。分析指，300萬元（人民幣，下同）房貸按20年期計，最高可省5.8萬元，預計一攬子樓市政策疊加效應將在下半年全面顯現。

人行授權全國銀行間同業拆借中心周五（20日）公布，5月，貸款市場報價利率（LPR）1年期為3.7%，連續4個月不變，5年期以上為4.45%，較上月調降15個基點（bp），為2月以來首次下調。

據《界面新聞》報道，太平洋證券首席宏觀分析師尤春野說，1年期LPR持平，僅降5年期LPR，幅度為15個基點很超預期，表明政府扶持房地產的態度非常明顯。

5年期LPR大幅下调 分析：料政策疊加效應下半年全面顯現

招商基金研究部首席經濟學家李湛認為，對市場而言，隨著5年期LPR的下調，部分熱點地區房貸利率也有望下調，有利於降低剛需和改善型需求購房成本，提振商品房需求。此外，還有助於「降息」與結構化寬松相結合，進一步打開了各地「因城施策」的空間。

人行、銀保監會本月15日發布關於調整差別化住房信貸政策有關問題的通知，對於貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限LPR減20個基點，二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

救樓市 人行：首套房貸款利率下限調低20個基點

內地5年期LPR大幅下調15基點至4.45厘 釋救樓市訊號 A股漲

上海證券固定收益首席分析師鄭嘉偉表示，央行15日的通知是針對首套房房貸利率，而LPR長端報價下調意味著存量住房貸款利率也將在明年1月迎來調整，這對於剛需群體是巨大利好。

5年期LPR下調有助於降低企業負擔 加快實現經濟復甦

同時，他指出，隨著5年期以上LPR下調，企業中長期貸款成本也會隨之降低，有助於更好地降低企業負擔，推動疫情過後的經濟「輕裝上陣」，更快實現復甦。

據《第一財經》報道，在廣東省住房政策研究中心首席研究院李宇嘉看來，隨著疫情緩解，6月份，經濟社會循環步入正軌，一攬子政策開始見效，包括疫情紓困、各地激勵樓市，央行降息等等，其疊加效應將在下半年全面顯現。

房價和銷售的底部已經開始顯現，下半年將全面回升。但同時，他指，要注意政策疊加形成共振和滯後效應，導致新一輪房價上漲。特別是，供地、開工連續數月下滑，未來若供給端上不來，而需求端已經比較熱了，資金面好轉，加槓桿重啟，房價可能會快速反彈，這是需要防範的。

責任編輯：李冰琪

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