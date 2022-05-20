  • 30°C
香港時間 : 2022520日 (五) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

商務部：努力緩解全球產業鏈供應鏈堵、斷等問題

經濟脈搏 12:29 2022/05/20

分享：

分享：

商務部副部長盛秋平今日（20日）表示，疫情對全球供應鏈的衝擊仍繼續，將加大力度應對，努力緩解全球產業鏈供應鏈堵、斷等問題，持續優化營商環境，提升貿易便利化水平。

盛秋平今日在「中國這十年」系列主題新聞發布會上介紹，當前，外貿發展面臨著嚴峻複雜的國內外形勢，將堅持穩中求進工作總基調，深入落實各項穩外貿政策，全力以赴穩住外貿外資基本盤，推動外貿高質量發展，服務構建新發展格局。

一是提升外貿質量效益。持續推進優進優出，大力發展高技術、高質量、高附加值產品貿易，推動勞動密集型產品高端化、精細化發展。支持品牌產品出口，增加能源資源產品、優質農產品進口，培育國家進口貿易，促進創新示範區。

二是支持外貿創新發展。積極支持跨境電商、海外倉、市場採購貿易方式、外綜服等新業態新模式的發展；大力發展數字貿易，提升貿易數字化水平，加快貿易全鏈條數字化賦能；建立綠色低碳貿易標准和認證體系，培育綠色低碳貿易主體，加快推動綠色貿易的發展。

三是推動內外貿一體化發展。完善內外貿一體化的調控體系，促進法律法規、監管體制、質量標準等相互銜接，培育內外貿一體化的平台，支持發展同線、同標、同質產品，推動外貿企業多渠道拓展內銷市場。

四是全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定。疫情對全球供應鏈的衝擊仍然繼續，將加大力度應對，努力緩解全球產業鏈供應鏈堵、斷等問題，持續優化營商環境，提升貿易便利化水平。

五是進一步加強國際合作。要辦好進博會、廣交會、服貿會等重大經貿展會，堅定維護多邊貿易體制，積極參與世界貿易組織的改革，用好RCEP自貿協定，積極推動加入CPTPP和DEPA進程，深度參與綠色低碳、數字經濟等國際合作。

胡春華：穩住外貿外資基本盤 全力保障產業鏈供應鏈完整

中國4月出口增速創近兩年低 疫情封控下外貿壓力短期難消

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
貿易 外資 採購 RCEP CPTPP 中華人民共和國商務部 商品 疫情 財政政策 經濟數據表現

上一篇文章

IMF總裁指中國清零政策行不通 但不太擔心中國經濟

下一篇文章

5年期LPR大幅下调 分析：料政策疊加效應下半年全面顯現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李克強：經濟下行壓力進一步加大 新舉措5月能出盡出
李克強：經濟下行壓力進一步加大 新舉措5月能出盡出
高盛大幅下調中國第二季GDP增長預測至1.5%
高盛大幅下調中國第二季GDP增長預測至1.5%
李克強提新舉措能出盡出 穩經濟增量政策呼之欲出
李克強提新舉措能出盡出 穩經濟增量政策呼之欲出
李克強雲南考察：堅決杜絕拉閘限電 加大紓困
李克強雲南考察：堅決杜絕拉閘限電 加大紓困
內地專家談買樓好時機 網民「建議專家不要建議」變熱搜
內地專家談買樓好時機 網民「建議專家不要建議」變熱搜
外資連續3個月減持人民幣債券 據報中國停止更新一數據
外資連續3個月減持人民幣債券 據報中國停止更新一數據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款