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90後機師隔離期間跳樓？廈門航空：非網傳情況 警方正調查

社會熱點 12:38 2022/05/20

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內地網絡近日傳出「廈門航空飛行員跳樓」的消息，據稱事主是90後，在隔離期間跳樓，具體原因在調查。廈門航空公關部一名工作人員回應，「不算謠言，但也不是網傳的情況。是偶發事件」，警方正在調查。

微信公眾號「航旅速報」周三（18日）發文稱，多個消息來源確認，「廈門航空一位飛行員跳樓了」，「聽說是90後，在隔離期間發生，具體原因還在調查」。

廈航公關部工作人員：不算謠言

據「濟南時報-新黃河」報道，多次撥打廈門航空官方電話，客服人員表示暫未聽說此事；輾轉聯繫到廈門航空公關部，一名工作人員說：「不算謠言，但也不是網傳的情況。是偶發事件，有一個禮拜了。」他表示，此事警方正在調查中，後期或會發布官方通報。

文中最後寫道：「民航人，活著最重要，困難總會過去的！」

疫情下飛行員收入降低

報道指出，受疫情影響，飛行員飛行時間大幅減少。據報，不少飛行員長達1個月沒飛，出勤時長大幅下降，收入降低。如果無法飛行的客運飛行員想要轉行開貨機，相當於跳槽。由於培養飛行員的成本高昂，跳槽的巨額賠償和檔案被扣留的風險，留在家裡的飛行員們只能靜待。

中國民航局官網日前發布《2021年民航行業發展統計公報》，提及新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期。而據初步統計，去年全行業累計實現營業收入7529.2億元（人民幣，下同），比上年增長21.5%；虧損842.5億元，比上年減虧187.1億元。

廈門航空官網資料顯示，廈門航空成立於1984年，是中國首家按現代企業制度運行的航空公司。官網稱，「廈航現已成為中國民航保持盈利最長的航空公司，也是自1987年以來，全球唯一實現連續35年盈利的大中型客運航空公司」。

據報美方初步評估東航空難：駕駛艙有人故意墜機

內地疫下多家航空公司資不抵債 業界恐持續惡化

責任編輯：林佩怡

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