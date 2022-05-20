王毅：輸送武器換不來烏克蘭的和平 支持並期待俄烏繼續和談

國務委員兼外長王毅周四（19日）晚在北京主持金磚國家外長視像會晤。他在會上提及烏克蘭問題時，表示輸送武器換不到當地和平，制裁施壓解不開歐洲安全困境。他又強調，中國堅持「動態清零」是對中國人民負責，也是為世界擔當。

王毅表示，烏克蘭危機仍在延宕，中方立場一貫，就是勸和促談。輸送武器換不來烏克蘭的和平，制裁施壓解不開歐洲安全困境。國際社會應當為實現和平滙聚合力，各方要以實際行動為衝突降溫，而不是火上澆油。中方支持並期待俄烏雙方克服困難，繼續和談，呼籲北約、歐盟與俄羅斯開展全面對話。

王毅又指出，中方反對將國際經濟金融合作武器化，反對脅迫別國選邊站隊。危機正在衝擊國際貿易正常開展和產業鏈供應鏈穩定，威脅全球糧食、能源、金融安全。要努力減少外溢效應，特別是支持脆弱的發展中國家渡過難關。要警惕借俄烏衝突挑動集團對抗，這將對全球安全穩定造成嚴重威脅。金磚國家在烏克蘭問題上應繼續堅持獨立自主、客觀公正，為和平發聲，為和平盡力。

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王毅談中國在烏克蘭問題上5個堅持 京：世界不需新冷戰

他續指，在國與國相互依存的今天，追求「絕對安全」「獨享安全」行不通，必須超越你輸我贏的冷戰思維，尊重保障每一個國家的安全，以對話取代對抗，以協商取代脅迫，以結伴取代結盟，以共贏取代零和。要踐行真正的多邊主義，反對各種單邊制裁和「長臂管轄」。要把安全不可分割原則落到實處，推動構建均衡、有效、可持續的地區安全架構。

堅持動態清零 對中國人民負責亦為世界擔當

王毅稱，當前，全球性挑戰層出不窮，只有動員全球資源，協調全球行動，才能妥善應對。「小圈子」解決不了全球面臨的「大挑戰」，「小集團」適應不了當今世界的「大變局」。應堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，確保國際大事由各國共同參與，國際規則由各國共同制定，發展成果由各國共同享有。

另外，王毅表示，中國堅持「動態清零」總方針，旨在以最快的速度、最低的成本阻斷疫情傳播，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。這既是對中國人民負責，也是為世界擔當。「我們有充分信心打贏這場疫情防控硬仗，為全球早日戰勝疫情作出更大貢獻。」

責任編輯：易燕丹

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