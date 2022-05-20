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中國隊正式遞補東京奧運接力銅牌 蘇炳添圓奧運獎牌夢

社會熱點 14:45 2022/05/20

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國際奧委會19日在洛桑召開執委會，宣布中國田徑男子4X100米接力隊遞補獲得東京奧運會銅牌，由蘇炳添、謝震業、吳智強和湯星強組成的中國隊共有六種方式獲得這枚遲到的獎牌。

在去年舉行的東京奧運會男子4X100米決賽中，中國隊跑出37秒79的成績，位居第四；意大利隊、英國隊和加拿大隊分別獲前三名。

國際體育仲裁法庭（CAS）今年2月18日發布公告，認定英國短跑運動員奇金杜·烏賈在東京奧運會期間違反反興奮劑條例，取消他在東京奧運會男子4X100米接力決賽和男子100米比賽中取得的成績，英國隊在東京奧運會男子4X100米接力決賽中獲得的銀牌亦被剝奪。加拿大隊遞補獲得銀牌，中國隊遞補獲得銅牌。

9秒95！蘇炳添圓全運會百米金牌夢 他賽後這樣說（第二版）

東奧會英國選手B瓶尿樣陽性 蘇炳添領銜的接力隊有望獲銅牌

這是中國男子4X100米接力隊在奧運會上獲得的首枚獎牌，同時亦是亞洲飛人蘇炳添首次獲得奧運獎牌。隊友謝震業隨後在微博發文表示，「一樣的520，不一樣的禮物。」湯星強也笑稱，「果然520處處都是驚喜。」

根據國際奧委會奧運獎牌重新發放的步驟，在國際奧委會官宣之後，遞補獲得獎牌的運動員將收到所屬國家（地區）奧委會的通知，然後選擇領取方式。

這六種儀式是：在下一屆奧運會，在青奧會，在國際奧委會總部或奧林匹克博物館，在國家（地區）奧委會相關活動上，在國際單項體育組織相關活動上以及私人儀式。一旦運動員確定了一種頒獎儀式，國際奧委會將會同相關國家（地區）奧委會，在一年之內（除非選擇在下一屆奧運會領取獎牌）舉行獎牌重新發放儀式。

責任編輯：易燕丹

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