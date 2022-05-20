林毅夫建議 對封控區家庭派1000元人民幣撐消費

受新冠肺炎疫情及封控影響，內地經濟受到衝擊。北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫近日建議，在封控區向每個家庭發1000元（人民幣，下同）)支持他們的消費，其中500元可以是消費券，500元是現金，可以用數字人民幣。

據中國新聞網，林毅夫表示，疫情下的封控舉措，必然影響到生產、投資、消費各個方面，造成經濟全面放緩，今年的5.5%的GDP增長目標面臨不少挑戰。

對於消費下滑，他認為，中低收入家庭經過兩年多疫情時斷時續的封控，收入受到影響，不少家庭儲蓄也大量消耗。無論在縣以上還是縣以下，消費都出現「崩塌式下跌」。因此他和國發院幾位教師建議直接向封控區家庭派錢。

值得注意的是，官媒《證券時報》日前發文，提及要盡快以更大力度政策，對沖經濟下行壓力。當中指出，有效需求不足仍是當前的主要矛盾，當前促消費除了刺激居民消費意願外，更要考慮從增厚居民錢包入手。前一段時間，一些城市發放消費券對消費市場起到了一定活躍作用，力度仍然可以加大，不少經濟學家建議給中低收入居民直接發錢，這是值得認真研究的。

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促糾偏提振信心 實現增長目標

另外，林毅夫指出，要推行常規的逆周期措施，如基建新基建，避免疫情防控層層加碼，並通過糾偏提振信心。「通過這樣的努力，假定疫情5月底在全國真正達到動態清零，今年5.5%左右的GDP增長還是有可能實現的」。

中國也面臨很大外部挑戰。他提到，美國希望各國跟中國脫鉤，讓中國變成一個面向封閉的經濟，中國的經濟增長速度就會慢。他表示，中國是世界第一大貿易國，而且按照購買力平價是世界第一大市場。只要中國能保持比較高的增長，同時繼續推動開放、擴大開放，歐洲國家和東盟國家為了自身就業和增長，就不會進入美國的圈套。

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責任編輯：林佩怡

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