穩增長加碼提振情緒 在岸人民幣大漲938點升穿6.68

人民幣兌美元匯率回升，今日（20日）午後在岸價、離岸價均升穿6.7關口。在岸人民幣兌美元官方收報6.6740，創半個月新高，較上一交易日官方收盤價漲938點，較上日夜盤收盤漲367點。

*17：15 新增分析

交易員稱，隔夜美元指數持續下滑，加上中國5年期LPR超預期下調，反映穩樓市、穩增長措施加碼，市場對經濟基本面觸底反彈預期增加，北向資金加速回流股市也提振情緒。

分析認為，隔著上海推進復工復產，人民幣的內部環境料繼續改善，經濟復甦預期也會助穩跨境資金流動。惟在中美利差倒掛壓力下，短期人民幣寬幅震盪可能性較大。

人民幣兌美元中間價今報6.7487，較上日升37點子。在岸人民幣早段大漲，後來升幅收窄，到午後快速急升，一舉收復6.7，最終收報6.6740，較上日收報6.7678大升938點；單周勁升1.63%，為2019年1月以來最大周線漲幅。

離岸人民幣現報6.6829，升逾400點子。

另外，受5年期LPR大幅下調刺激，A股走高，滬指收復3100點，收升1.6%。

內地5年期LPR大幅下調15基點至4.45厘 釋救樓市訊號 A股漲

5年期LPR大幅下调 分析：料政策疊加效應下半年全面顯現

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁