河南女大學生與男友外出後染疫 被立案、開除學籍

內地疫情多點散發，多地高校實施封閉式管理。河南鄭州大學一女生日前與同校男友從學校外出，幾天後女生發熱就診，核酸初篩為陽性。據悉，該女學生已被開除，並以涉嫌妨害傳染病防治罪被立案。

女生被以涉嫌妨害傳染病防治罪立案

綜合內媒報道，5月6日，鄭州大學發布通告指，5月5日，南校區一名學生王某某在發熱門診就診時，核酸檢測結果異常。

​通告中提到的王某某是鄭州大學南校區音樂學院2021級學生。2022年05月01日下午4點，她與同校男友從鄭州大學南校區金水河西側閘口外出，於5月5日出現發熱狀況，前往鄭大五附院發熱門診就診，新冠病毒核酸初篩為陽性。男方暫時未確診。

經調查發現，王某某5月3號的核酸檢測結果為其室友冒名頂替。

確診病例被轉移後，鄭州大學連夜開啟核酸檢測，南校區實行封閉式管理，連夜轉移1000人到焦作市隔離。北校區學生送到體育館隔離。

據悉，王某某存在不執行防疫政策、擅自外出、進出飯店不掃碼，故意隱瞞活動軌跡等問題，最終被確證為新冠肺炎，現被以涉嫌妨害傳染病防治罪立案。

​5月19日，鄭州大學一工作人員回應此事稱，該私自外出女生已經被自動開除，對室友的處罰要等警方進一步的調查結果。

網民這樣說：

陽光福妞：室友也是成年人了，而且受過高等教育，知法犯法也當嚴懲。 香水莫傑：違法還是違反行政命令？給年輕人一個機會 陸龜飼養員：我覺得開除學籍確實過了。。給個重處分就行了。。這真的是把她一輩子毀了。而且大學生動不動就封校本來就很不合理 Samwillbebetter：至於嗎？ 活得連尊嚴都沒有 啤酒花a_628：開除學籍確實夠重了，人生轉折點啊

▲ 獲得高讚的前五條評論（微博截圖）

責任編輯：尹航

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