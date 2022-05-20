內地人口自然增長率創57年最大年減幅 多省已現負成長

內地27省份「人口自然增長率」數據公佈。據界面新聞報道，在新冠疫情持續第二年的2021年，內地人口自然增長率年減近7成，創下自1964年以來、近57年的歷史最大年降幅。

同時，截至2021年，多省份已開啟人口「負成長」。在有人口自然增長率資料公佈的27個省份中，有11省份已為負值，占近4成。包括黑龍江、遼寧、吉林、重慶、內蒙古、湖南、湖北、上海、江蘇、河北和山西。

國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任、研究員馮文猛表示，這主要是東北地區近些年人口外流情況比較嚴重，當地氣候因素、近些年的經濟增長及就業等問題導致大批年輕人外流，婚育期人口的下降自然導致生育減少。死亡率較高，是因為年輕人口外流也導致東北地區老齡化程度相對更高，老年人數量相對多，也導致死亡人數相對增加。

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廣東兩個第一：人口最多、最能生

另一方面，從出生人口來看，中國第一人口大省廣東占據第一的位置。

數據顯示，廣東2021年末全省常住人口12684萬人，比上年末增加60萬人。全年出生人口118.31 萬人，出生率9.35‰；死亡人口61.12萬人，死亡率 4.83‰；自然增長人口57.19萬人，自然增長率4.52‰。

▲ 廣東省：人口最多 最能生

廣東也是全年出生人口唯一在百萬人以上的地區。根據國家統計局數據，2021年全國出生人口1062萬人，照此計算，廣東的出生人口占全國出生人口的比重達到了11%。

馮文猛分析，廣東從改革開放以來一直是主要的人口流入地，大量的年輕流動人口流向廣東，從年齡結構來看，廣東是相對比較年輕的省份，流入廣東打工的年輕人，陸續到了結婚生育的年齡，所以，生育小孩數量比較多。

到2025年人均預期壽命在2020年基礎上提高1歲左右

人口老齡化也是中國人口的一大問題。國務院辦公廳今日發佈「十四五」國民健康規劃。其中提到，到2025年，衛生健康體系等更加完善，人均預期壽命在2020年基礎上繼續提高1歲左右，人均健康預期壽命同比例提高。

責任編輯：李冰琪

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