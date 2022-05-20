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上海「封城」下4月工業產值按年暴跌六成 投資、消費慘淡

經濟脈搏 15:38 2022/05/20

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「封城」重創經濟，上海市統計局公布4月經濟數據，規模以上工業企業產值按年跌逾六成，幾乎所有產業呈現衰退，以外企、港澳台商控受影響最大，並拖累前四個月總產值跌逾一成。消費品零售額接近「腰斬」，以住宿餐飲業表現最差，亦拖累前四個月總額跌近一成半。投資、樓市情況同樣慘淡。

根據官方數據，單看4月份，上海規模以上工業總產值為1286億元（人民幣，下同），按年跌61.5%，其中，國企跌49.3%、私企跌63.0%、港澳台商控股跌68.3%、外企跌70.2%，而小型工業企業跌幅達69.4%，高於中型、大型工業企業。工業出口交貨值為252億元，按年跌57.3%。

按行業劃分，煙草製品業的產值跌幅達99.5%，鐵路、船舶及航空設備製造，金屬製品，木才加工，化學纖維製造等跌幅均逾八成，汽車製造業跌幅逾七成。至於消費，社會消費品零售總額為716.9億元，按年跌48.3%，住宿餐飲業跌69.0%，批發零售業跌46.3%，各類商品的零售跌幅從三成到七成多不等。

1至4月，上海規模以上工業總產值為11579億元，按年跌12.6%；社會消費品零售總額為5099億元，跌14.2%。固定資產投資比去年同期跌11.3%，三大投資領域齊跌，城市基礎設施投資跌21.4%；工業投資跌17.7%；房地產開發投資跌10.0%。

另外，商品房的新開工、施工、竣工及銷售面積全面下跌，其中新開工面積跌47.1%，住宅跌38.0%；銷售面積跌17.0%，住宅跌9.9%。

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責任編輯：陳建錫

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