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台灣單日新增確診回落至8.5萬宗 是否到頂還要觀察

社會熱點 15:56 2022/05/20

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台灣新冠肺炎疫情持續，今日（20日）新增85,720本土確診個案，較上的9萬宗減少；再多49人死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，是否到疫情「頂點的契機」，還要觀察兩天。

台灣單日新增85,761宗確診病例，41宗境外輸入，85,720宗本土個案，新北新增逾2.3萬宗最多，桃園、台北亦超過1.1萬宗。當地再多237宗中重症，另有49人死亡，其中48人具慢性病史，有21人未接種疫苗；有3名死者年僅30多歲，均有慢性病史且未接種疫苗，染疫後併發肺炎、呼吸衰竭病逝。

有傳媒問到，指揮中心原本預估5月20日達到本土疫情高峰，而且單日確診數恐破10萬宗，惟今日疫情回落至8.5萬宗。陳時中回應稱，今天全台各縣市新增確診數都下降，是否為疫情頂點的契機，他不敢說，還要多觀察兩天。

台灣19/5新增病例破9萬宗 專家料正常生活要等到這個月

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，所有預估都是基於模型或是趨勢分析，本來預測就是不會只鎖定某一天，而是鎖定某個區間 ，且會隨著檢測或政策有所不同。他也表示，本週趨勢看起來算是蠻平穩，後續是不是隨著其他地區疫情有所變化，可能要等本周末以後才會比較清楚。

另外，陳時中表示，施打疫苗後，保護力會遞減，而現在高齡長者的疫苗保護效力都遞減差不多，希望大家打第三針。

責任編輯：林佩怡

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