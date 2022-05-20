河南商丘擬斥資1.35億建永久性方艙 隔離點達1000間

國家衛健委主任馬曉偉日前在《求是》雜誌發表署名文章，表示要繼續加強收治隔離能力，提前規劃永久性方艙醫院。據報，河南省商丘市近日已開始部署，預計斥資1.35億元（人民幣，下同）設立永久性方艙，建成後可提供1000間隔離點。

據河南省政府採購網周四（19日）消息，河南天衡工程管理有限公司受商丘市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室的委託，就商丘市方艙隔離點項目工程總承包，及移動醫療廢物處置設備採購項目，擬採用單一來源方式採購徵求意見。

該項目共分為二個包段，包段一將新建方艙隔離點1000間；包段二則採購移動式醫療廢物微波消毒設備一台、醫療廢物轉運車一台。採購金額方面，包段一金額為1.35億元，包段二為364萬元。

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河南省政府採購網信息顯示，包段一擬定供應商為中鐵八局集團建築工程有限公司，包段二擬定供應商為河南利盈專用車有限公司。

據 《澎湃新聞》報道，河南商丘市疫情防控指揮部辦公室工作人員表示，這個是總承包項目，除了那1000間房間，也包含裏面的設備和材料，還有場邊綠化各方面。該工作人員稱，方艙的位置在商丘市示範區第五人民醫院南邊，是當地第一個規模較大的隔離點，「建成肯定是永久的。」

網民意見兩極 有人質疑太貴

另據河南天衡工程管理有限公司消息，新建方艙的造價是由一家造價諮詢公司通過預算定額算出來。

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對於建設永久性方艙醫院，網民意見兩極。支持者認為此舉「未雨綢繆，提前防範」，更有人表示「每個城市都應該有，大城市甚至可以有多個，這應該成為標配，以應對未來可能出現的任何病毒」。

持相反意見的人則認為沒有必要，指出「就算建好，沒疫情時空置也是一筆不小的損耗。有多少會在平日發揮用處？八年十年用一次？」另有人質疑造價成本過高，稱「一千間，平均下來13.5萬一間......領導是要拿分紅嗎？」、「1.35億也太多了吧，這些錢造個大型醫院，分流鄭州極大的就醫壓力不好嗎？」

責任編輯：易燕丹

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