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上海男持刀劃傷居委幹部後跳樓 地方通報：開出門證產生誤會

社會熱點 17:06 2022/05/20

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上海新冠肺炎疫情趨緩，但未完全解封，仍維持封控、管控或防範措施。據閔行區梅隴鎮通報，一名男子因開具出門證事宜產生誤會，持刀劃傷居委幹部，之後再用刀自傷後跳樓。警方指兩人送院治療均無生命危險，案件正在調查。

「閔行梅隴鎮」微博通報，事發周五（20日）上午8時許，老滬閔路某小區發生持刀傷人事件。肇事者的64歲男子聞某有抑鬱症病史，因開具出門證事宜與居委幹部產生誤會，持刀將60歲的男居委幹部張某劃傷，後用刀自傷後跳樓。

通報稱民警到場後，將兩人送院。其中張某身體無大礙，已返家休養。聞某則在醫療機構接受治療，無生命危險。

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澎湃新聞則引述警方稱，「經查，聞某因糾紛持水果刀劃傷居委幹部張某，後持刀自傷」，未有說明糾紛詳情，亦沒提及聞某跳樓。警方稱，兩人經醫院治療均無生命危險。案件正在進一步調查中。

網傳情況說明：涉外出就醫

兩份通報均沒有提到涉事小區。網傳一份晶城二居的情況說明，指一名居民因外出就醫事宜與居委書記交流期間，突然情緒失控，掏出隨身攜帶的小刀，欲有過激行為；書記在勸導時被劃傷頸部。而民警到場，發現該居民已從3樓跳下。

「希望廣大居民不信謠、不傳謠，一如既往支持配合居委的各項工作，共克時艱，直至取得抗疫的完全勝利。」該份情況說明寫道。

上海新增感染反彈至858宗 社會面清零斷纜

上海「封城」下4月工業產值按年暴跌六成 投資、消費慘淡

責任編輯：林佩怡

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