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北京疫情未了 推動社會面進一步「靜下來」 豐台全域提級管控

社會熱點 19:16 2022/05/20

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北京新冠肺炎疫情持續，今日（20日）宣布進一步採取更快更嚴更實措施，堅決阻斷疫情傳播，包括推動社會面進一步靜下來，豐台區全域提級管控，嚴格執行非必要不出區，實行居家辦公，多數地鐵站點封站。全市繼續執行堂食、暫不返校等。

北京昨午3時至今午3時新增54宗本土感染，包括社會面篩查2宗，社會面未清零。而豐台區岳各莊批發市場，被視為是當前疫情處置的重中之重。

至此，北京本輪疫情已持續近月，4月22日以來，累計報告1336宗感染，涉及15個區，包括朝陽區、房山區、豐台區、海淀區等。

封控區足不出戶 管控區居家隔離

在疫情發布會上，市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任徐和建表示，為盡快實現社會面清零目標，決定進一步採取更快更嚴更實措施，堅決阻斷疫情傳播。

他表示，要以快制快管控疫情風險，堅決落實涉疫風險人員應急處置機制，確保最快速度完成陽性流調和密接判定、追蹤、轉運、隔離。加速拔點攻堅，對重點地區重點點位，逐一分析研判，集中資源力量盡快清除風險。

同時，從嚴從緊阻斷疫情傳播，要嚴管風險人員，並嚴控風險區域，嚴格封控區劃定和管理，堅持足不出戶，上門採樣。封控區3天未發現病例後，可組織居民在做好防護下分批有序下樓採樣。管控區人員原則上居家隔離，每戶每天可安排1人，在佩戴N95口罩、做好個人防護下，短時出戶領取生活用品、扔垃圾。

交通管制 實行居家辦公

此外，推動社會面進一步靜下來。豐台區全域提級管控，嚴格執行非必要不出區，實行居家辦公，除北京西站、北京南站的公交、地鐵、出租車正常運營外，其他區域公交線路全部甩站或停運，地鐵站點全部封站，出租車限制區域運營。

至於房山區，繼續嚴格執行非必要不出區，實行居家辦公，強化封管控區管理。海淀區進一步降低到崗率，減少人員流動。而朝陽區、順義區等地封管控區滿足解除條件後，及時解除封管控措施，逐步放開公共交通，做到解封不解防。

徐和建強調，實現全市疫情防控社會面清零目標，正處在最緊要、最吃勁的關鍵時刻，要同心聚力、堅定信心、一鼓作氣，堅決打贏這場疫情防控阻擊戰、殲滅戰。

胡錫進促北京恢復正常經濟社會活動：常態化核酸是武器

責任編輯：林佩怡

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