  • 27°C
香港時間 : 2022520日 (五) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海感染回升 虹口3天3輪全民核酸檢測 「出門證」暫停使用

社會熱點 19:43 2022/05/20

分享：

分享：

上海單日新增858宗新冠肺炎本土感染個案，較上日回升，並有3宗感染在相關風險人群篩查中發現，社會面再有病例。虹口區升級管控，一連3天對全員開展三輪核酸篩查，期間所有人員足不出戶，已發放的「出門證」暫停使用。

虹口通告，為鞏固疫情防控成果，及時發現潛在傳染源，徹底切斷傳播途徑，將於周五（20日）至周日（22日），在全域範圍對所有人員連續開展三輪核酸篩查。

上海新增感染反彈至858宗 社會面清零斷纜

上海「封城」下4月工業產值按年暴跌六成 投資、消費慘淡

在全員核酸篩查期間，商超、沿街店鋪將停止營業，所有人員足不出戶，已發放的「出門證」暫停使用。當地將持續做好生活物資供應保障，線上的電商平台也將繼續開放，為居民購買必要生活物資和求醫購藥暢通渠道。

上海市衛健委副主任趙丹丹周五表示，當前，上海疫情防控形勢穩中向好，但「降新增、防反彈」壓力依然很大，要繼續加強個人防護不鬆懈，堅持保持社交距離等防護措施，公共場所配合做好測溫、掃碼、不要聚集。

Tesla上海廠擬閉環管理至6月中 

另外，據彭博報道，特斯拉（Tesla）計劃將上海工廠的閉環管理模式，持續到6月中旬。

報道指出，數千名特斯拉員工在廠內指定區域睡眠，實行每周6天、每天12小時的工作安排，從而在此前數周停產後恢復生產。知情人士稱，當前階段特斯拉希望令員工搬入宿舍，進行閉環管理直至6月13日。

據知情人士表示，特斯拉原本希望可以對大部分員工「門對門」接送，但社區層面的官員反對，稱人員一旦離開公寓，便不可返回。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海新增感染反彈至858宗 社會面清零斷纜（第二版）
今日
上海新增感染反彈至858宗 社會面清零斷纜（第二版）
上海男持刀劃傷居委幹部後跳樓 地方通報：開出門證產生誤會
今日
上海男持刀劃傷居委幹部後跳樓 地方通報：開出門證產生誤會
上海「封城」下4月工業產值按年暴跌六成 投資、消費慘淡
今日
上海「封城」下4月工業產值按年暴跌六成 投資、消費慘淡
上海分階段復商復市 部分超市需「邀請卡」才可進入
2022/05/18
上海分階段復商復市 部分超市需「邀請卡」才可進入
傳上海未解封先綵排慶抗疫勝利？官方：援滬人員外灘打卡（有片）
2022/05/18
傳上海未解封先綵排慶抗疫勝利？官方：援滬人員外灘打卡（有片）

你可能感興趣

上海新增感染反彈至858宗 社會面清零斷纜（第二版）
今日 10:01
上海新增感染反彈至858宗 社會面清零斷纜（第二版）
上海男持刀劃傷居委幹部後跳樓 地方通報：開出門證產生誤會
今日 17:06
上海男持刀劃傷居委幹部後跳樓 地方通報：開出門證產生誤會
上海「封城」下4月工業產值按年暴跌六成 投資、消費慘淡
今日 15:38
上海「封城」下4月工業產值按年暴跌六成 投資、消費慘淡
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 Tesla 上海

下一篇文章

北京疫情未了 推動社會面進一步「靜下來」 豐台全域提級管控
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【天津疫情】周六全市「保持原地相對靜止」 全民核酸檢測
【天津疫情】周六全市「保持原地相對靜止」 全民核酸檢測
台灣新增病例破9萬宗 專家料正常生活要等到這個月
台灣新增病例破9萬宗 專家料正常生活要等到這個月
上海新增感染反彈至858宗 社會面清零斷纜（第二版）
上海新增感染反彈至858宗 社會面清零斷纜（第二版）
染疫及隔離考生不得高考？天津招生考試院凌晨修改條款
染疫及隔離考生不得高考？天津招生考試院凌晨修改條款
河南女大學生與男友外出後染疫 被立案、開除學籍
河南女大學生與男友外出後染疫 被立案、開除學籍
世衛組織將康希諾新冠疫苗列入「緊急使用清單」
世衛組織將康希諾新冠疫苗列入「緊急使用清單」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款