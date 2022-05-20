上海感染回升 虹口3天3輪全民核酸檢測 「出門證」暫停使用

上海單日新增858宗新冠肺炎本土感染個案，較上日回升，並有3宗感染在相關風險人群篩查中發現，社會面再有病例。虹口區升級管控，一連3天對全員開展三輪核酸篩查，期間所有人員足不出戶，已發放的「出門證」暫停使用。

虹口通告，為鞏固疫情防控成果，及時發現潛在傳染源，徹底切斷傳播途徑，將於周五（20日）至周日（22日），在全域範圍對所有人員連續開展三輪核酸篩查。

上海新增感染反彈至858宗 社會面清零斷纜

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在全員核酸篩查期間，商超、沿街店鋪將停止營業，所有人員足不出戶，已發放的「出門證」暫停使用。當地將持續做好生活物資供應保障，線上的電商平台也將繼續開放，為居民購買必要生活物資和求醫購藥暢通渠道。

上海市衛健委副主任趙丹丹周五表示，當前，上海疫情防控形勢穩中向好，但「降新增、防反彈」壓力依然很大，要繼續加強個人防護不鬆懈，堅持保持社交距離等防護措施，公共場所配合做好測溫、掃碼、不要聚集。

Tesla上海廠擬閉環管理至6月中

另外，據彭博報道，特斯拉（Tesla）計劃將上海工廠的閉環管理模式，持續到6月中旬。

報道指出，數千名特斯拉員工在廠內指定區域睡眠，實行每周6天、每天12小時的工作安排，從而在此前數周停產後恢復生產。知情人士稱，當前階段特斯拉希望令員工搬入宿舍，進行閉環管理直至6月13日。

據知情人士表示，特斯拉原本希望可以對大部分員工「門對門」接送，但社區層面的官員反對，稱人員一旦離開公寓，便不可返回。

責任編輯：林佩怡

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