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上海添868宗本土感染 明起乘這些交通工具須48小時核酸證明

社會熱點 10:41 2022/05/21

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內地新冠肺炎疫情持續，昨日（20日）新增1132宗本土感染個案，上海佔868宗，較上日多10宗，而剔除無症狀感染轉歸確診，病例均在閉環隔離管控中發現，「社會面」再清零。

明（22日）起，上海有4條地鐵線路（3、6、10、16號）恢復營運，另有273條巴士路線恢復。上海並發布乘坐市內欲公共交通等交通工具須知，明確乘坐地面公交、軌道交通、水上客運、巡遊出租汽車、網絡車等交通工具，乘客應體溫正常（低於攝氏37.3度）、隨申碼為綠碼、有48小時內核酸檢測陰性證明。

據國家衛健委通報，內地昨日新增181宗本土確診、951宗無症狀感染。除了上海，北京疫情持續，再多70宗感染；近期疫情升溫的四川，添109宗個案，天津亦增23宗。

在上海，新增的84宗本土確診病例中，35宗在閉環隔離管控中發現，49宗為無症狀感染者轉歸確診病例；784宗本土無症狀感染者，均在閉環隔離管控中發現。當地再多1人死亡，為89歲女性，有心律失常、重度高血壓、阿爾茨海默症等基礎疾病，入院後因突發急性心肌梗死，經搶救無效死亡；未曾接種過新冠疫苗。

北京市委書記蔡奇：嚴防死守 確保首都安全

北京市方面，市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇昨午到東城區、西城區檢查指導疫情處置工作，強調堅持以快制快、盡銳出戰、嚴防死守，按照「快、嚴、准、實」要求抓好疫情防控，打好動態清零主動仗，確保人民群眾身體健康和生命安全，確保首都安全。

他表示，疫情防控要快字當頭，從每一個病例抓起，對社會面病例堅持零容忍，對重點病例深挖細排，確保不留風險隱患。社會面防控要進一步從嚴從緊。

北京疫情未了 推動社會面進一步「靜下來」 豐台全域提級管控

上海感染回升 虹口3天3輪全民核酸檢測 「出門證」暫停使用

責任編輯：林佩怡

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