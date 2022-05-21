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聯合國人權專員下周訪華將赴新疆 美深表關切

國情動向 11:39 2022/05/21

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聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet），將於下周訪問中國，期間將到廣州和新疆。這是2005年以來，聯合國人權事務高級專員首次出訪中國。

美國國務院對巴切萊特的中國之行深表關切，質疑其訪問將受限，又批評她就新疆問題保持沉默，令人擔憂。

訪華6天 將於廣州大學演講

中國外交部發言人汪文斌周五（20日）宣布，應中國政府邀請，巴切萊特將於5月23日至28日對中國進行訪問。

同日，聯合國方面公布，巴切萊特訪華6天期間，將與到訪廣州、新疆喀什和烏魯木齊，將會見國家和地方級的高級官員，並與民間社會組織、企業代表和學術界人士見面，又會在廣州大學演講。訪問結束時，巴切萊特將發表一份聲明，並計劃28日舉行記者會。據報因應疫情她不會訪問北京。

美促高級專員發表新疆報告

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，對巴切萊特的訪問深感關切，美方的理解是她的訪問將受到限制，因此不期待中國會批准必要的訪問請求，對新疆的人權環境展開一次全面、不受操縱的評估。

普萊斯並指出，面對新疆「暴行」和中國其他侵犯人權的證據，高級專員繼續保持沉默，這令人深感擔憂，並指她是聯合國人權問題的主要代言人。

他又指，美國和其他國家幾個月來一再呼籲高級專員發布新疆報告，但至今仍未看到，促高級專員立即發布這份報告。

長期以來，聯合國人權高專辦一直希望訪問新疆。而美國等國家及人權組織批評中國打壓維吾爾族。中方一直否認指控，又表明歡迎巴切萊特到訪，但不歡迎「有罪推定」式的調查。

美最新人權報告再稱新疆仍遭迫害 京：強烈不滿（第二版）

聯國人權專員5月訪疆 美籲華勿干預行程 京曾指將提供便利

責任編輯：林佩怡

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