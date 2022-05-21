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幼兒園小童要每天核酸檢測？遼寧開原官方：已暫停

社會熱點 12:17 2022/05/21

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內地新冠肺炎疫情持續，核酸檢測成防疫手段。惟有網民向遼寧鐵嶺開原市官員反映，指「幼兒園小孩上學，被要求一周7天每天做一次核酸檢測」，據稱因父母是醫療機構人員，屬25類重點人群，故幼兒園要求孩子每天做核酸，包括周末休息日。

開原市教育局日前回應稱，已接到鐵嶺市方面通知，暫停25類人群師生每日一檢測。

因父母醫療機構工作 屬「25類風險人員」

澎湃新聞報道，有網民周二（17日）在人民網向遼寧省鐵嶺市開原市委書記留言，指有幼兒園小孩的父母在醫療機構工作，為25類重點人群，所以幼兒園要求孩子每天都要做核酸；周一到周五在學校做，周末家長帶孩子在校外做。

該網民認為做法不合理，首先作為醫療工作者，父母在單位已每日一核酸，不應該要求孩子同樣每日一檢，而且周末不上學，為何還要做。「其他孩子可以每周2次，我家孩子就得每周7次。我認為只要提供父母同住人員每日核酸報告即可，孩子沒必要天天都做」。

內地疫情未了，小童上學都要做足防護措施。（此圖非文中幼兒園）

大連常態化核酸檢測：周二採男性 周四採女性

內地常態化核酸檢測要花多少錢？機構這樣估計

開原市教育局周四（19日）回覆稱，收到網民的訴求，當局領導高度重視，立即責成相關股室解釋。而前一天，當局接到鐵嶺市教育局電視電話會議通知，暫停25類人群師生每日一檢測。訴求人表示滿意。

公開信息顯示，遼寧鐵嶺市 25類風險人群包括：（1）密切接觸者和密切接觸者的密切接觸者；（2）境外入境人員；（3）發熱門診患者；（4）新住院患者及陪護人員；（5）醫療機構工作人員；（6）口岸檢疫和邊防檢查人員；（7）監所工作人員；（8）社會福利養老機構工作人員；（9）進口冷鏈食品從業人員；（10）口岸直接接觸進口貨物從業人員；（11）隔離場所工作人員；（12）春運服務保障人員；（13）農貿市場服務人員；（14）快遞外賣服務人員；（15）交通運輸特定服務場所工作人員；（16）國際交通運輸工具服務人員；（17）船舶引航員等登臨外籍船舶作業人員；（18）移民海關一線作業人員；（19）市場監管系統一線工作人員；（20）口岸城市高風險崗位從業人員家屬；（21）公安干警；（22）交通運輸司乘等從業人員（包括但不限於火車司機、出租司機等）；（23）賓館、飯店、商超、休閒娛樂場所等公共場所工作人員；（24）建築工人；（25）拾荒者（廢品收購人員）。

事實上，應隔多久做一次核酸檢測，專家一直在討論。有專家認為，隔天做一次核酸是有理論根據的，但不建議每天都做。

「第一財經」日前引述深圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示，哪怕是在最嚴格的防疫措施下，保持兩天一次的核酸檢測已經足夠。隔天一檢的理論依據是，病毒有3天潛伏期，在潛伏期中期（1.5天左右）病毒開始復制，具有傳染性，此時核酸檢測可檢測出陽性。

責任編輯：林佩怡

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