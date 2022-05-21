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上海復工時間表 6月起加快全面復工復產

社會熱點 13:03 2022/05/21

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上海疫情緩和，持續推進復工復產。據《上海證券報》，上海明確三階段復工復產時間表，6月1日以後加快全面復工復產。

報道表示，從多方獲悉，上海疫情防控工作領導小組辦公室周五（20日）下發了《關於我市持續鞏固疫情防控成果有序復工復產的實施方案》，明確下一步復工復產工作的時間表和疫情防控任務書。

方案明確，上海要分三階段推進復工復產：第一階段，即日起至5月21日，集中恢復產業鏈供應鏈；第二階段，5月22日至5月31日，擴大復工復產；第三階段，6月1日以後加快全面復工復產。

方案並強調，上海要在符合疫情防控要求的前提下，堅持有序放開、有限流動、有效管理，分類別、分步驟推進企業復工，盡快實現高水平復產，確保產業鏈供應鏈運轉，穩定經濟增長基本面。

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人員管理附要求 檢測將逐步減少

靜默期管理方面，方案要求，第一階段和第二階段，企業都要對於返崗人員及新上崗人員，實施相應的靜默期管理。第三階段，靜默期管理則全面取消。

在企業內部人員管理方面，方案要求在第二階段，企業實施閉環管理，無疫情風險的企業與居住地點間實施兩點一線通行；有疫情風險的企業或社區推進點式複工。第三階段，無疫情風險區域內企業與小區間正常通行；有疫情風險的企業或小區繼續按規定居家辦公。

而整體而言，出入口場所碼或健康核驗一體機（即「數字哨兵」）全覆蓋，是各階段企業實現復工復產的硬性要求。

此外，6月後企業核酸及抗原檢測頻次將逐步降低。

第三階段中，原則上所有企業員工每日抗原檢測，並按照所在屬地要求核酸檢測。對於大型工廠，6月1日至10日，全員每日1次抗原檢測，每兩日1次核酸檢測。6月11日以後，全員每日1次抗原檢測，每周2次核酸檢測。

上海社科院國家高端智庫資深專家楊建文認為，社會各界對複工復產的認識要相應跟進，不能再停留原先對「解封」理解，目前要求防控不能放鬆，經濟快點穩住，這意味一種特殊時期特殊形式的複工復產。

責任編輯：林佩怡

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