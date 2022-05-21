未理北京警告？美貿易代表戴琪晤台官員 商深化經濟關係

美國貿易代表戴琪與台灣的行政院政務委員鄧振中，周五（20日）在泰國曼谷會面，討論深化經濟關係。

此前幾天，中方才警告美國，若執意打「台灣牌」，必將把局勢引向危險境地。與此同時，美國總統拜登正展開亞洲之行，尋求加強與印太盟友的關係、抗衡北京影響力，並將宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF）。

談供應鏈韌性 未來幾周再見面

亞太經濟合作會議（APEC）部長級實體會議在泰國舉行，期間戴琪與鄧振中會面。

▲ 戴琪（右）與鄧振中會面。

據美國貿易辦公室表示，雙方討論了深化經濟關係，推進基於共同價值觀的共同貿易優先議程，以及為工人和企業促進創新、包容性經濟增長的機會。又論供應鏈韌性、可追溯性及雙邊致力對抗強迫勞動的重要性。兩人指示各自團隊尋求能深化美台貿易投資關係的具體作法，雙方預計幾數後再次會面，討論未來方向。

戴琪自去年3月出任美國貿易代表以來，據報曾至少兩次和鄧振中視像會面，最近一次就在上個月。

戴琪任「貿易沙皇」是中美負面訊號 這女子是誰？

美國務院修改美台關係表述 京斥虛化掏空一中原則必引火燒身

鄧振中則表示，這是戴琪就任1年多來，首次有面對面討論的機會，對增進雙方經貿關係十分有幫助。他稱，2人談論議題相當廣泛，包括APEC、世界貿易組織（WTO）及台美雙邊經貿等。

正值拜登出訪亞洲 楊潔篪曾警告勿打「台灣牌」

這次會面正值拜登出訪亞洲，他將於日本期間宣布啟動「印太經濟框架」。此前，50多名美國參議員致函拜登，敦促他將台灣納入「印太經濟框架」。惟有專家認為，美國不會邀請台灣加入該框架，因為那將使這個經濟平台被視為「反華」集團，令地區國家感到不自在。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，本周與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）通話時，強調「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題」，警告美方若執意打「台灣牌」，在錯誤道路上越走越遠，必將把局勢引向危險境地。

據台灣的軍方公布，周五有14架次的解放軍軍機進入台灣的西南空域，台派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。彭博指出，北京經常用這些動作來表達對台美官方互動的不滿。北京一直敦促美方停止任何形式的美台官方往來。

拜登亞洲行圖重新聚焦抗衡中國 京：密切關注 環時：挑事之旅

拜登訪亞洲前 楊潔篪警告美：打「台灣牌」必將局勢引向險境

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁