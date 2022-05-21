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長沙LV專櫃涉售假被判退一賠三 LV據報否認指控申請再審

社會熱點 14:38 2022/05/21

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湖南長沙市民羅女士，早前指控在LV（LOUIS VUITTON）專櫃購買手袋為假貨，並提起訴訟，法院認定有售假之欺詐行為，應退還貨款並三倍賠償，近日羅女士已收到該專櫃轉賬的7萬多元（人民幣，下同）。

不過，有內地傳媒報道，路易威登方面最新表示，堅決否認原告指控，已申請再審，並訴求糾正原審判決。

前年購入手袋 價值1.87萬元 法院判退一賠三

羅女士於2020年9月，在長沙市國金中心二樓LV專櫃購買VAUGIRARD手袋一個，價格為18,700元。羅女士之報懷疑該手袋為假貨，於是送去檢驗。

去年6月，經中國檢驗認證集團湖南有限公司出具鑑定意見書，指該手袋不符合品牌/製造商公示的技術信息和工花特徵，即認為該手袋並不是LV公司生產。羅女士認為該LV專櫃涉嫌欺詐，向芙蓉區法院提起訴訟，請求法院判決LV專櫃退還貨款、賠償三倍貨款，同時支付律師費，承擔本案訴訟費用。

法院認定該店作為銷售者，具有售假之欺詐行為，應退還貨款並三倍賠償。一審判決LV專櫃退還羅女士18,700元、賠償三倍款項56,100元，駁回其他訴訟請求。而近日羅女士已收到該專櫃轉賬的74,800元。

事件曝光後，據報有中檢湖南客服人員表示，周五（20日）前來送檢的消費者比平時多，有消費者一人帶多個手袋送檢，「都是幾十個幾十個地往這邊拖」。中檢湖南還推出路易威登名包鑑定專題課，定價520元，已有700多人付款。

LV工作人員：尊重中國法院 但否認原告指控

然而，事情未塵埃落定。據三湘都市報，LV中國南部區高管已抵達長沙，對於表示將盡快與法國總部以及中國總部取得聯繫，針對此事給出官方回覆。

報道指出，有自稱路易威登公關部的工作人員聯繫多家媒體，聲明重申路易威登全球直營店銷售的產品均為正品。路易威登充分尊重中國法院並已主動履行生效判決。然而，路易威登在訴訟中從未認可原告購買9個月後要求退款的包袋由路易威登售出。路易威登堅決否認原告指控，已申請再審並訴求糾正原審判決。

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責任編輯：林佩怡

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