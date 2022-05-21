拜登亞洲行訪南韓晤尹錫悅 美韓聲明提台海穩定重要性

美國總統拜登亞洲之行繼續，今日（21日）與南韓新任總統尹錫悅舉行首次峰會，會後的聯合聲明提到，台灣海峽的和平與穩定，對印太地區的安全與繁榮至關重要。

美韓這表態恐惹北京不滿。中方日前才警告，若美方執意「打「台灣牌」，必將把局勢引向危險境地。

拜登訪亞洲前 楊潔篪警告美：打「台灣牌」必將局勢引向險境

據白宮網站，美韓領導人聯合聲明又重申對包括南海在內的海上航行和飛越自由的承諾。兩國並誓言要擴大聯盟關係，以解決北韓以外的問題。

目標提升至全球全面戰略同盟關係

拜登上任以來的首次亞洲行，到訪南韓和日本，被視為鞏固與盟友關係，抗衡中國的影響力。在美韓聲明中，提到雙方同意通過印太經濟框架（IPEF）密切合作，又承諾深化和擴大在關鍵和新興技術等方面的合作，加強有關方面的夥伴關係。雙方又提到共同努力應對供應鏈挑戰。事實上，美國被指尋求加強科技聯盟對抗中國；拜登抵達南韓後，首站就是參觀三星電子旗下一家半導體工廠。

韓聯社報道，尹錫悅在記者會上表示，雙方在會上重申將韓美同盟關係，提升至全球全面戰略同盟關係的目標，並共同應對各種挑戰，共建基於規則的秩序。雙方並確認促使北韓完全無核化是共同目標。

中國外交部日前呼籲美方，與地區國家一道共建亞太開放包容的「朋友圈」，而不是拼湊封閉排他的「小圈子」；任何地區合作框架，不應針對第三方或損害第三方利益，不應帶有明顯的選擇性、排他性。

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責任編輯：林佩怡

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