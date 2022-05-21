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內地樓市鬆綁有紅線 南京二手樓取消限購半日被叫停

經濟脈搏 17:16 2022/05/21

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內地頻頻釋出穩樓市、穩經濟訊號，多地陸續放鬆樓市調控政策，惟近日江蘇南京二手房取消限購的政策，推出半日就被緊急叫停，外界關注有何信號。有專家表示，憂引起投資炒作現象，各地政策放鬆時，仍需要堅持一個基本的紅線，即「房住不炒」。

周五（20日）下午，「南京二手房取消限購」引發內地市場熱議。據報南京房協微信公眾號在當日下午4時許發文表示，即日起南京市戶籍和非南京市戶籍居民購買二手住房時，無需提供購房證明，滿足新市民等剛需群體合理購房需求。

惟據內地傳媒報道，到了下午5時許，該微信公眾號上有關取消二手房限購的文章已被刪除。「第一財經」引述接近當地房管局的知情人士稱，「下午確有這個政策，目前也確實聽說此政策已被撤回」。

有貝殼找房房產中介人士表示，放寬二手樓限購的政策已經「半日遊」了。據指市場比較關注的是外地戶口購房不再需要相關資質證明，購房通道被打開了。但由於市場熱度突然高漲，引起監管部門關注，就收到通知，恢復到之前的限購政策來執行。另《證券時報》亦引述南京某房產中介稱，「現在繼續限購了，外地人6個月社保才能買，買房還是需要購房證明」。

憂觸發投資炒作 需堅持「房住不炒」

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，南京二手房限購取消被叫停，說明當前政策放鬆中，或出現一些新情況和新問題。從二手房角度來看，類似外來人口沒有約束就可以購房，可能會引起一輪新的炒作，甚至使得炒房需求增加。

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因此，各地政策放鬆時，也需要堅持一個基本的紅線，即「房住不炒」。要密切關注市場對於政策的吸收和反饋，防範各類投機型需求突然增加，干擾房地產市場的平穩健康發展。

廣東省住房政策研究中心高級研究員李宇嘉也認為，南京全市取消二手房限購，意在通過二手房的交易活躍來帶動新房市場的回暖，但有可能觸發投資炒作現象，這與國家要求的「房住不炒」相違背。同時，熱點城市本已經進入存量房時代，不需要建那麼多新房，地方政府的做法與國家要求的「不以房地產作為短期刺激經濟的手段」也是違背。

有統計數據顯示，5月截至20日，累積已經超過56城市發布穩樓市政策接近60多條。內容以公積金為主，其中接近20城提高了公積金貸款額度和降低了首付成數，但越來越多的首付降低政策開始出現。中原地產首席分析師張大偉認為，除了地方政府外，央行等也開始全面維穩樓市，降息等政策頻繁發布，穩樓市政策力度越來越大。

責任編輯：林佩怡

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