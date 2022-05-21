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北京海淀小區封閉式管理 朝陽一小區居民據報全部集中隔離

社會熱點 18:13 2022/05/21

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北京新冠肺炎疫情反覆，海淀區全域提級管控措施，小區、村實施封閉式管理，並實行居家辦公。另據中國青年報，朝陽區有一個小區連日有新增病例，當地通知該小區居民將全部集中隔離觀察，為期7天，引發關注。

另外，天津疫情持續，昨（20日）再多23宗感染，當地繼今日（21日）開展全員核酸檢測，明日再開展新一輪全員核酸檢測，要求居民6時起「保持原地相對靜止」，根據安排到指定地點核酸檢測。

北京零星散發病例 增防控不確定性

在今日的疫情發布會上，北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰表示，昨午3時至今午3時，北京新增63宗本土感染，其中豐台區有40宗，海淀區、房山區各7宗，朝陽區4宗。而4月22日以來，北京累計報告1399宗感染，涉及15個區。

圖為北京豐台區一個核酸檢測點。

北京疫情未了 推動社會面進一步「靜下來」 豐台全域提級管控

胡錫進促北京恢復正常經濟社會活動：常態化核酸是武器

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任徐和建表示，北京市幾起聚集性疫情和社會面零星散發病例，增加了疫情防控的不確定性。要堅定必勝信心，發揚連續作戰、越戰越勇的精神，咬定盡快實現動態清零的目標，以更快速、更果斷、更堅決的措施，守住每一條防線、撲滅每一處隱患，切實阻斷疫情傳播鏈條。

他指出，要嚴管涉疫風險人員，對出現社會面病例的社區（村）封控管理。重點涉疫區繼續實行居家辦公，調整公共交通運營，降低到崗率，減少人員流動，讓社會面靜下來。此外，在京各高校嚴格校園封閉管理，加強學生健康監測和核酸檢測。

會上，海淀區委常委、宣傳部部長肖丹表示，今日中午至下周六（28日）中午，海淀區全域實行提級管控措施，小區、村實施封閉式管理，嚴格24小時卡口值守。嚴格落實全域管控措施，實行居家辦公。區域內單位全面落實居家辦公要求；確需到崗的，須持48小時內核酸陰性證明，實行家庭單位「兩點一線」工作。

要求感染者和密切接觸者「應轉盡轉」

據了解，北京方面已要求，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，區域核酸篩查做到「應檢盡檢」，感染者和密切接觸者做到「應轉盡轉」，及時發現傳染源，阻斷疫情傳播。

中國青年報報道，朝陽區南磨房鄉南新園小區昨天新增1宗感染，結合此前通報，5月12以來該社區每天均有新增病例。昨日南磨房鄉疫情防控指揮部發布通知稱，自5月12日起南新園小區劃定為封控區以來，小區居民中陸續發現26宗陽性，分佈在8棟樓。在前期服務保障的社區工作人員中，也檢出多名陽性。

通知說，前期相關部門調查發現，病例在小區內、單元內和超市內有軌跡交叉聚集現象。同時，該小區公共區域環境多處檢出陽性。鑑於本次疫情傳播速度快、隱匿性強的特點，居民持續檢出新冠陽性將導致該小區封控時間不斷後延。

通知表示，為遏制疫情在該小區內擴散蔓延，最大限度保護居民健康安全，經疾控專家研判，該小區居民將全部集中隔離觀察，觀察時間從21日0時起，為期7天。惟這個全部居民集中隔離的做法在網上引發爭議，有人關注會否入屋消毒，又問到寵物如何處置，亦有指居民足不出戶已久，擔心突然拉走集中隔離恐會暴露在風險環境中，認為沒有必要集中隔離。

責任編輯：林佩怡

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