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上海新增感染回落至622宗 靜安足不出戶3天檢測 北京4招阻傳播

社會熱點 14:40 2022/05/22

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內地昨日（21日）新增824宗新冠肺炎本土感染病例，其中上海單日新增個案回落至622宗，無症狀佔9成，而剔除無症狀轉歸確診，所有病例均在隔離管控中發現，社會面繼續零新增，另再多3人死亡，介乎71歲至88歲，死亡直接原因均爲基礎疾病。

上海疫情趨緩，今（22日）起恢復部分地鐵及巴士路線，乘客須持綠碼及48小時內核酸檢測陰性證明。

滬至月底縮小封控、管控區範圍

同時，上海市衛健委副主任趙丹丹表示，將分兩階段做好社區疫情防控。首階段至本月底，單日新增陽性感染進一步減少，將不斷縮小封控區和管控區範圍；第二階段將實施疫情風險地區劃分，若區域內無封控區、管控區，則該區域可視作為低風險地區，解除防範區。

不過，部分地區加強管控檢測。靜安區今日起一連3天，展開3輪全民核酸篩查，期間商超、沿街店鋪將停止線下營業，所有人員足不出戶，已發放的「出門證」暫停使用。「應檢未檢」人員的健康碼將賦黃碼。

靜安區疫情防控工作領導小組辦公室表示，「勝利已經不遠，最後關頭更需要咬牙堅持」，並「為早日恢復正常的生產生活秩序，堅決打贏大上海保衛戰而共同努力」。

上海復工時間表 6月起加快全面復工復產

上海虹口區3天3輪全民核酸檢測 「出門證」暫停使用

北京6區居家辦公

在首都北京，昨日新增61宗本土病例，較上回為減少。當地昨日表示，接連發生的幾起聚集性疫情和社會面零星散發病例，增加疫情防控的不確定性，決定再出台四項措施，進一步從嚴從緊加強社會面疫情防控，暫定今起至28日實施，包括全面落實重點區域居家辦公要求、堅持非必要不聚集、降低人員流動性、加強社區（村）和公共場所防疫管理等。

除了朝陽區、豐台區、房山區、順義區、海淀區實行居家辦公，最新是昌平區升級管控。昌平重點區域實行居家辦公，其他區域到崗率降低至30%，到崗人員要固定，最大程度減少人員流動；確需到崗的，持48小時內核酸檢測陰性證明，實行家庭單位「點對點」管理。

北京海淀小區封閉式管理 朝陽一小區居民據報全部集中隔離

責任編輯：林佩怡

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