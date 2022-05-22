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劉德華奧迪廣告涉炒襲 官方致歉下架影片 人民日報：零容忍

社會熱點 15:59 2022/05/22

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昨日（21日）是二十四節氣「小滿」，奧迪（Audi）發布由劉德華拍攝的廣告片《人生小滿》，詎料廣告文案被指抄襲，在抖音擁有300萬粉絲的「北大滿哥」，指控該片幾乎都抄襲自他的舊作，要求有關方面解釋。

事件發酵後，一汽奧迪、涉事廣告公司致歉。官媒則認為事件該有人承擔責任，「不能以道歉結束」。有律師預計奧迪無法脫責，下一步或談賠償。

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廣告公司認版權意識淡薄

劉德華在廣告中，娓娓道來：「今天是二十四節氣的小滿，但是有一樣事情挺奇怪的，有小暑一定有大暑，有小寒一定有大寒，但是小滿，一定沒有大滿，因為大滿，不符合我們古人的智慧... ...」又在片尾說送上他喜歡的詩。

該廣告很快登上了熱搜，據報廣告導演還曾轉發奧迪官方微博表示，這是自己導演過的片子裡最輕鬆愉快的一次，並謝謝客戶一稿過。但廣告很快被發現抄襲，北大滿哥還留言說，幾乎整篇都是截取自他的影片文案，裡面的詩詞是他的原創命名詩，「麻煩問下，引用的時候能不能通知一下原作者」。據了解，北大滿哥的相關原創詩句和文案分別發布於2018年、2020年和2021年。

一汽奧迪今日（22日）聲明稱，對事件中因監管不力、審核不嚴給劉德華、北大滿哥及相關方造成的困擾，表示誠摯的歉意，又表示已責成創意代理公司M&C Saatchi交代。同時，在事實正式澄清之前，奧迪各官方渠道將全面下架該廣告。據報此前該影片已獲近500點讚。

M&CSaatchi亦發聲明，承認該公司奧迪服務團隊版權意識淡薄，在未與版權方溝通的情況下，直接使用了抖音博主北大滿哥關於「小滿」的影片文案，給劉德華先生、北大滿哥、一汽奧迪品牌帶來了巨大的不便和困擾，深表歉意，並誠懇地向原作者道歉，同時承諾盡最大努力彌補對原作者的損失。

人民日報：不能以道歉結束　律師料下一步或談賠償

官媒《人民日報》評論事件稱，該有人承擔責任，又指保護原創就是保護創新，抄襲是行業醜聞，更涉嫌違法，必須零容忍，強調「這起事件不能以道歉結束」。

中新經緯引述多位律師表示，文案確實是北大滿哥原創，奧迪肯定構成了著作權侵權。上海漢盛律師事務所高級合夥人、法學博士李旻律師認為，奧迪致歉之後，事情就來到了和北大滿哥談賠償的階段。

至於劉德華是否需為廣告抄襲承擔責任？《北京日報》報道，劉德華雖然出演該廣告，且由其陳述全部廣告文案，但按行業慣例，廣告文案本身應當不是劉德華本人創作。如果劉德華能夠證明其對廣告文案的不知情，則不與奧迪構成共同侵權，無需承擔侵權責任。

事實上，北滿大哥也表示，「我相信德高望重的劉先生肯定不會來我的短視頻，一個字一個字扒我的文案，然後去發一個商業廣告。所以最好誰去扒的，誰出來幫我做一個解釋」。

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責任編輯：林佩怡

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