澳洲變天工黨勝出 中澳關係會好轉嗎？

澳洲大選昨日（21日）舉行，現任總理、自由黨的莫里森承認落敗，工黨黨魁阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）將成為新總理，結束保守派10年執政。點票仍在繼續，外界關注工黨能否單獨組閣，還是需要與其他政黨合組政府。

澳洲變天，近年緊張的中澳關係會好轉嗎？分析預計，工黨政府將會延續親美的方針，對華政策則更有彈性空間，但不會有戲劇性轉變。

延續親美 對華政策更有彈性

英國廣播公司（BBC）中文網引述澳洲國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛表示，隨著美中關係惡化，澳洲更加附和美國對華採取「競爭」的戰略主軸，而親美並與北京競爭的戰略，最後集大成於去年簽署的澳美英安全協議（AUKUS）。

宋文笛強調，澳美同盟屬於澳洲自二戰之後的外交關係基石，屬澳洲兩大黨共識，不會改變。他認為，澳洲工黨執政，對美中關係的大方針在可見的未來，將維持既有戰略方針，惟在戰術層次重點稍有調整。

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宋文笛向美國之音表示，在外交修辭上，工黨料將相對緩和，例如面對中國拓展海外存在感，工黨未必會時常直指其為「威脅」，而會相對委婉地表達「嚴重關切」，以保留枱面下低調外交的交流空間。工黨亦料在外交上引領更多資源投注在東南亞及大洋洲，包括在太平洋島國傾注更多援外發展及氣候變遷預算。

▲ 阿爾巴尼斯將成為澳洲新一任總理。

值得一提的是，阿爾巴尼斯將於周一宣誓就任總理，並將飛往日本，參加與美國、印度和日本領導人的四方會談。

中澳經貿關係或稍緩和

另外，美國之音亦引述悉尼科技大學（UTS）澳中關係研究院院長羅震（James Laurenceson）表示，雖然工黨的對華政策比起莫里森政府更有彈性空間，但不會馬上有戲劇化的轉變，不會直接「重置」澳中關係。

他指出，被譽為「影子外交部長」的工黨參議員黃英賢（Penny Wong）已表示，若被指認為外交部長，要將「正常外交」恢復到澳洲外交政策的中心位置，包括與中國的關係。羅震還表示，工黨執政有助於中國逐漸減輕對澳洲的經濟制裁。

宋文笛也表示，中國或有意願改善中澳關係。首當其衝的議題是中國對澳洲多項經貿制裁措施，是否退場的問題。如果中國不停止制裁，其實澳洲任何一個政黨的領袖都難以有主動對中國示好的下台階。

《環球時報》旗下公眾號「補壹刀」發文指出，工黨的上台至少給中澳關係改善提供了一個契機，兩國緊張關係很大可能緩和下來。但中國在太平洋島國影響力的上升等，恐為未來中澳關係帶來潛在摩擦。

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責任編輯：林佩怡

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