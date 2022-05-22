拜登抵日本 兩重頭戲料劍指中國 王毅狠批美國「印太戰略」

美國總統拜登繼續上任以來的首次亞洲之行，周日（22日）下午結束訪問南韓行程，轉抵日本，預料將宣布「印太經濟框架（IPEF）」，並參加美日澳印的四方安全對話（Quad）領導人峰會，均被視為劍指中國。

中國國務委員兼外長王毅同日批評，美國「 印太戰略」必然是一個失敗的戰略 ，又對美國的「印太經濟框架」劃一個大大的問號。

▲ 拜登抵達日本。

拜登預計周一（23日）會在日本宣布啟動「印太經濟框架」。據日本共同社，該框架啟動時，料約10個國家參加，美國之外，日本、南韓、澳洲、新西蘭、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南和印度等預計參加。報道指出，拜登考慮到對抗在亞洲擴大影響力的中國，力爭吸引更多國家參加。

另外，拜登將於周二（24日）出席四方安全對話峰會，地區安全問題料成重點議題。而該組織被認為旨在制衡中國的軍事和經濟影響力。

而在這兩場重頭戲登場前夕，王毅周日與巴基斯坦外長比拉瓦爾會談後共見記者，批評美國的「印太戰略」。

王毅：美國「印太戰略」必然是失敗的戰略

王毅指出，美國的「印太戰略」的馬腳已經露出來，不僅想抹去「亞太」名稱，抹去亞太地區行之有效的區域合作架構，還想抹去幾十年來地區各國共同努力創造的和平發展成果和勢頭。「可謂司馬昭之心，路人皆知。」

他說，美國炮製出來的「印太戰略」打著「自由開放」旗號，卻熱衷於拉幫結夥搞「小圈子」；聲稱要「改變中國的周邊環境」，目的就是企圖圍堵中國，讓亞太國家充當美霸權的「馬前卒」。尤其危險的是，美方撕去偽裝，挑動並大打「台灣牌」、「南海牌」，試圖把其他地區搞亂以後，再把亞太地區也搞亂。

▲ 王毅在廣州與巴基斯坦外長比拉瓦爾會談後共見記者。

他續指，事實將證明，所謂「印太戰略」本質上就是一個製造分裂、煽動對抗、破壞和平的戰略，不管做什麼包裝、換什麼馬甲，最終必然是一個失敗的戰略。本地區的人民要正告美方，冷戰劇本絕不能在亞洲重演，世界正在發生的動亂戰亂，絕不容在本地區發生。

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企圖把亞太冷戰化陰謀 不可能得逞

對於「印太經濟框架」，王毅表示樂見有利加強區域合作的倡議，但反對製造分裂對抗的圖謀。他質疑，美方是推動世界經濟加快復甦，還是要人為製造經濟脫鉤、技術封鎖、產業斷鍊，加劇供應鏈危機？又問美國是否把經濟問題政治化、武器化、意識形態化，用經濟手段脅迫地區國家在中美間選邊站隊？強調企圖把亞太陣營化、北約化、冷戰化的各種陰謀都不可能得逞。

王毅並說，中國是亞太區域合作的倡導者、推動者和維護者，沒有地緣政治的私心，亦無意與任何國家打什麼擂台。中國在亞洲大陸已經生息繁衍了5000年，我們的根深深扎在這片土地上。任你風起雲湧，我自巋然不動。而中國14億人口的超大規模市場將繼續向地區國家全面開放，互利共贏的道路必將越走越寬廣。試圖拿一個什麼框架來孤立中國，最終孤立的將是他們自己。編出一些規則來想排斥中國，必將被時代發展所拋棄。

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責任編輯：林佩怡

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