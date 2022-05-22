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劉德華回應奧迪廣告涉抄襲：深感遺憾 百分百尊重原創

社會熱點 18:56 2022/05/22

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奧迪（Audi）昨日（21日）發布由劉德華拍攝廣告片，文案被指抄襲，一汽奧迪致歉並下架影片。劉德華今日（22日）回應稱，對原創百分百尊重，對於今次事件深感遺憾。

劉德華下午在官方後援會「華仔天地」發文稱，「對原創我是百分百的尊重，今次事件，對於廣告團隊在創作過程中出現的問題，以及對滿哥造成的困擾，我個人深感遺憾。Audi和廣告公司現正認真處理中」。

劉德華奧迪廣告涉炒襲 官方致歉下架影片 人民日報：零容忍

昨日是二十四節氣「小滿」，奧迪發布廣告片，劉德華在當中娓娓道來：「今天是二十四節氣的小滿，但是有一樣事情挺奇怪的，有小暑一定有大暑，有小寒一定有大寒，但是小滿，一定沒有大滿... ...」詎料廣告文案被指抄襲，在抖音擁有300萬粉絲的「北大滿哥」指控該片幾乎都抄襲自他的舊作，要求有關方面解釋。

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一汽奧迪今日聲明稱，對事件中因監管不力、審核不嚴給劉德華、北大滿哥及相關方造成的困擾，表示誠摯的歉意。M&C Saatchi亦發聲明，承認該公司奧迪服務團隊版權意識淡薄，在未與版權方溝通下，直接使用了北大滿哥關於「小滿」的影片文案，給劉德華、北大滿哥、一汽奧迪品牌帶來巨大不便和困擾，深表歉意，並誠懇地向原作者道歉，承諾盡最大努力彌補對原作者的損失。

官媒評論認為，事件該有人承擔責任，「不能以道歉結束」。有律師預計奧迪無法脫責，下一步或談賠償。

責任編輯：林佩怡

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