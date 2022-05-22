北京新增94宗感染創本輪新高 「要全面嚴防死守」

北京新冠肺炎疫情反覆，市疾控中心副主任劉曉峰今日（22日）通報，昨午3時至今午3時，北京市新增94宗本土感染，社會面篩查17宗，據報均創本輪疫情新高。

他表示，北京市疫情防控正處於關鍵時期，要全面嚴防死守，以最快速度管控風險點、阻斷傳播鏈，區域核酸篩查做到應檢盡檢，密切接觸者做到應判盡判、應轉盡轉、應隔盡隔。

北京本輪疫情已持續1個月，4月22日以來累計報告1493宗感染，涉及15個區。新增的94宗病例，分布在8個區，當中有17宗社會面篩查病例，部分涉及快遞員、購物中心等，另海淀區有一家5口染疫。

劉曉峰表示，各區、單位、部門、行業要壓緊壓實「四方責任」，繼續深挖細排所轄區域與岳各莊批發市場、東方新天地、優盛大廈等疫情相關風險人員，迅速落位管控，做好維修安保、物業保潔、快遞外賣等行業人員防疫管理和核酸檢測，落實居家辦公措施，不聚會、不聚餐、不串門、不出遊、不紮堆。

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北京昨日出台四項措施，進一步從嚴從緊加強社會面疫情防控，暫定今起至28日實施，包括全面落實重點區域居家辦公要求、堅持非必要不聚集、降低人員流動性、加強社區（村）和公共場所防疫管理等。

除了朝陽區、豐台區、房山區、順義區、海淀區實行居家辦公，最新是昌平區升級管控。昌平重點區域實行居家辦公，其他區域到崗率降低至30%，到崗人員要固定，最大程度減少人員流動；確需到崗持48小時內核酸檢測陰性證明，實行家庭單位「點對點」管理。

責任編輯：林佩怡

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