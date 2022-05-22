美官員指台灣未被納入印太經濟框架 北京曾這樣警告

美國總統拜登抵達日本，預料周一（23日）宣布啟動「印太經濟框架（IPEF）」。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，台灣未被納入「印太經濟框架」，但強調美國正在尋求深化與台灣經濟夥伴關係。

大陸國台辦上月曾表示，台灣無論想參加什麼經濟框架，前提都必須符合一個中國原則。

沙利文周日在隨同拜登飛往日本途中表示，提及台灣議題與台海安全。他證實台灣並未受邀出席啟動儀式，未被納入「印太經濟框架」中。但他表示，美國正在尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括在半導體與供應鏈等方面的高科技議題上。

料10國參加 專家：不邀台灣免被視為「反華」

據日本共同社報道，美國主導的印太經濟框架將有約10國參加，除了美國，日本、南韓、澳洲、新西蘭、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南和印度預計參加。拜登考慮到對抗在亞洲擴大影響力的中國，力爭吸引更多國家參加。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心資深經濟副總裁古德曼（Matthew Goodman）日前表示，美國不會邀請台灣加入「印太經濟框架」，因為那將使這個平台被視為一個「反華」集團，而使地區所有國家感到「不自在」。

另外，沙利文又表示，不希望看到單方面改變現狀，也不希望見到軍事侵略。美方期望這一訊息不僅來自美國，也來自該區域與其他區域的盟友與合作夥伴。

拜登這此亞洲行，還會在日本參加四方安全對話（Quad）峰會，與日本、印度和澳洲的領導人會面。地區安全問題預料是重點議題。對於台灣議題會否出現在四方安全對話聲明，據報沙利文未透露。

此外，拜登周一將與日本首相岸田文雄會晤，共同社報道，預計雙方將再度確認台灣海峽和平與穩定的重要性。

拜登亞洲行訪南韓晤尹錫悅 美韓聲明提台海穩定重要性

拜登訪亞洲前 楊潔篪警告美：打「台灣牌」必將局勢引向險境

沙利文日前與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，楊潔篪強調台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題，警告美方若執意打「台灣牌」，必將把局勢引向危險境地。

另外，大陸國台辦發言人馬曉光上月表示，對台灣地區參與任何有官方性質的經貿安排，或簽署有官方性質的經貿協議。他指出，美國政府不斷炒作「印太」概念，搞所謂「印太戰略」，本質上是企圖搞小圈子遏制中國。民進黨當局企圖擠入這樣的小圈子，充分暴露其「倚美謀獨」、挑釁大陸的本性。

責任編輯：林佩怡

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