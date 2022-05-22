【中國樓市】武漢放寛限購  二孩三孩家庭可購第三套房 

內地各大城市繼續鬆綁樓市調控措施。湖北武漢宣布放寬限購，二孩三孩家庭可買第3套房，同時加大個人住房貸款投放力度，縮短貸款審批發放週期；此外，經濟技術開發區（經開區）全面取消住房限購政策。

分析指 武漢不排除再有相關儲備政策出爐

微信公眾號「湖北發布」今日（22日）公布，在支持剛性和改善性住房需求方面，

對符合國家生育政策生育二孩或三孩的本市戶籍居民家庭，且在武漢市已有2套住房的，在限購區域可新購買1套住房（含新建商品住房和二手住房，下同）；

對父母來武漢投靠子女或子女來投靠父母的本市戶籍居民家庭，且在武漢市已有2套住房的，在限購區域可新購買1套住房；

對限購區域內首次購買普通住房的非本市戶籍居民家庭，在本市繳納社會保險或個人所得稅年限由2年調整為1年。

在支持房地產開發企業的合理融資需求方面，引導金融機構在防範風險的前提下支持房企合理融資需求，穩定增加全市房地產開發貸款投放；加大個人住房貸款投放力度，縮短貸款審批發放周期。

同日，武漢經開區官方微博宣布，區內沌陽、沌口、軍山新城區域從原限購區域調整為不限購區域。自此，武漢經開區全面取消住房限購政策。

內媒引述中指研究院華中市場研究中心主任李國政指出，武漢本次組合拳既有因城施策，也繼續深化了因區施策的試點，其中，武漢經開區基於發展需求，率先宣布取消全域樓市限購政策，力度相對較大。

他認為，總體看，在整體經濟疲弱期，單憑房貸利率下降等手段，已經不足以穩定市場穩定預期。因此，後續武漢不排除還會有相關儲備政策出爐。

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責任編輯：尹航

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