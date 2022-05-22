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日均離滬1萬人去了哪裡？大數據揭三成人從上海「逃」到這省

社會熱點 22:50 2022/05/22

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隨著疫情趨緩，日前上海加開鐵路、航班數量，不少民眾通過鐵路、機場離滬返鄉，內媒指目前上海鐵路日均離滬超過1萬人。

據上海鐵路官方微博消息，目前上海站每天旅客發送量約是疫情前的一成左右，旅客進站乘車總體通暢。

據財新網，中國鐵路上海局集團消息，截至上週五（20日），上海開行鐵路班次總計已增至21趟。報道指，上海鐵路目前單日預計發送旅客已超過1萬人次，主要是離滬返鄉人群。

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鐵路航空陸續恢復

據第一財經從鐵路上海站獲悉，上週一（16日）上海虹橋站開行列車12趟，主要目的地方向為杭州、南京、合肥、南昌等。另據中國鐵路微信公眾號，鐵路部門從上週三（18日）起，在上海地區現有開行12趟列車的基礎上，計劃恢復開行上海虹橋至寧波、阜陽西、石家莊3趟旅客列車，恢復開行上海至南京、合肥南、杭州東、鹽城5趟旅客列車。

此外，航空方面，自上週一起開始恢復少量上海始發的國內定期航班以來，多家航空公司在滿足當地防疫要求的前提下陸續恢復班次，且還推出了定製包機業務。

江蘇為主要目的地

據百度地圖遷徙大數據，上週五（20日），上海遷出人口主要目的地為：江蘇省，占上海遷出人口總量的32% ；浙江省，占上海遷出人口總量的18.19% ；安徽省，占上海遷出人口總量的17.14% 。排在前10名的目的地還有：江西省、河南省、山東省、湖北省、湖南省、廣東省、福建省。而上週一，上海遷出人口主要目的地依舊為江蘇省，其次為浙江省、安徽省、江西省、山東省、河南省、湖北省、福建省、湖南省、廣東省。

據《健康時報》，無論是機場，還是鐵路，目前離滬需持有機票或火車票，出示健康碼、48小時以內核酸檢測陰性證明和24小時以內抗原檢測陰性證明。如提供24小時以內核酸檢測陰性證明，可免抗原檢測證明。

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責任編輯：袁瑋婧

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