【內地疫情】北京新增99感染創單日新高 上海感染續回落

內地本土疫情繼續多點散發，北京昨（22日）新增83宗確診及16宗無症狀感染，創本輪疫情以來單日最多；天津新增32宗確診及15宗無症狀感染。上海感染繼續回落，錄55宗確診及503宗無症狀感染。

北京新增83宗確診及16宗無症狀感染，是當地今輪疫情以來單日最多，當中12名患者來自北京理工大學房山分校。

繼海淀和豐台等地區後，石景山區亦提升管控，除必要人員外，全區實行居家辦公，各單位實行閉環管理；只容許保障基本生活需求的超市、餐飲和醫療機構等正常營業，其餘室內文娛和體健場所等暫停營業，公園和景區等戶外公共休閑體育場所全部暫停開放。門頭溝區亦倡導居民居家辦公。

天津新增32宗確診及15宗無症狀感染。今日市內六區將開展全域全員核酸檢測，東麗區將在部分重點區域開展全員核酸檢測。

上海新增55宗確診及503宗無症狀感染，其中30宗確診為既往無症狀感染者轉歸，25宗確診和503宗無症狀感染者在隔離管控中發現。新增1宗境外輸入確診和4宗無症狀感染者，均在閉環管控中發現。

當日新增1宗本土死亡個案。患者女性，93歲，合併有心律失常、高血壓3級（極高危）、焦慮、抑郁障礙等基礎疾病，入院後因突發急性心肌梗死，經搶救無效死亡。死亡原因為基礎疾病。

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責任編輯：尹航

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