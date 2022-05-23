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上海：沒部署「場所碼」或「數字哨兵」 不得復工復產復市復學

社會熱點 11:49 2022/05/23

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上海新冠肺炎疫情持續緩和，推進復工復產之際，上海市大數據中心副主任朱俊偉周一（23日）通報，強化落實「掃碼通行」的疫情防控措施。其中，沒有部署「場所碼」或「數字哨兵（健康核驗一體機）」的企業、單位、居民小區等，不得復工復產復市復學、不得創建「無疫小區」。

不執行「掃碼通行」造成疫情傳播 將追責

他又警告，對拒不執行「掃碼通行」疫情防控管理要求的場所或人員，造成疫情傳播等後果的，將依法追究法律責任。

而因「場所碼」「數字哨兵」設置、管理和使用不規範，導致信息收集不完整、不准確，並影響流行病學調查結果，場所管理者或經營者應當承擔相應法律責任。

上海復工時間表 6月起加快全面復工復產

市民出入公共場所和小區 應主動掃碼

朱俊偉在疫情發布會上表示，市民出入有明確疫情防控要求的公共場所，須憑「隨申碼」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明；出入居民小區，須憑「隨申碼」綠碼；有緊急就醫等特殊情形的除外。

市民出入公共場所和居民小區時，應主動掃「場所碼」或出示「隨申碼」（實體身份證）刷「數字哨兵」核驗。

他強調，公共場所和居民小區均應當部署「場所碼」或「數字哨兵」，做到「應掃盡掃、逢掃必驗，不漏一人」。無法掃碼、亮碼的市民可以出示本人身份證和紙質離線「隨申碼」。而按照最小夠用原則，收集的個人信息，僅用於疫情防控期間流行病學調查，任何單位、個人不得將其用於其他用途。

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責任編輯：林佩怡

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