拜登稱考慮降低對華關稅 在岸人民幣兌美元升350點

美國總統拜登稱，考慮降低中國關稅，離岸人民幣兌美元午後短線拉升，日內漲近400點，現報6.6622；在岸人民幣兌美元亦拉升，日內漲約350點，現報6.6578。

拜登在與日本首相岸田文雄舉行的新聞發布會上表示，在結束亞洲之行、回到美國時，他將與財政部長耶倫討論美國對中國產品徵收的關稅。「我正在考慮這事。這些關稅不是我們出台的，是上屆政府出台的。」

（更新人民幣最新價格）

美元指數周線出現七周首跌後，人民幣兌美元中間價今日上調731個基點，為17年來單日最大升幅，報6.6756，為5月6日以來最高。

與此同時，上海疫情持續降溫；5月22日上海新增本土新冠肺炎確診病例55宗和無症狀感染者503宗，合計558宗。剔除無症狀轉歸確診後，實際新增陽性較上日續降11%至528宗；社會面病例連續第三日零新增。

但同日北京疫情則升溫，單日確診數創新高，22日北京新增83宗本土確診病例(含3宗無症狀感染者轉確診病例)和16宗無症狀感染者；剔除無症狀轉歸確診後，實際新增陽性96宗，為自4月22日起本輪疫情以來最高。

北京疫情升溫 胡錫進：期待保持定力不搞「全域靜態管理」

穩增長加碼提振情緒 在岸人民幣大漲938點升穿6.68

責任編輯：蒯宇澄

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