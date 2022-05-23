拜登稱考慮降低對華關稅 在岸人民幣兌美元收復6.65關（第二版）

美國總統拜登稱，考慮降低中國關稅，言論刺激在岸人民幣兌美元升穿6.65關口，高見6.6459。

在岸人民幣午後拉升，逼近6.5關口，隨後回吐部分漲幅，官方收報6.6634，較上一交易日官方收盤價升106點，創近三周高點。收市後再走強，升穿6.65關口。

（更新人民幣最新價格）

拜登在與日本首相岸田文雄舉行的新聞發布會上表示，在結束亞洲之行、回到美國時，他將與財政部長耶倫討論美國對中國產品徵收的關稅。「我正在考慮這事。這些關稅不是我們出台的，是上屆政府出台的。」

中國商務部早前回應稱，在當前高通脹形勢下，美方取消對華加徵關稅符合美國消費者和企業的根本利益，有利於美國，有利於中國，有利於世界。

人民幣兌美元中間價今日上調731個基點，為17年來單日最大升幅，報6.6756，為5月6日以來最高。離岸人民幣兌美元日內一度漲近400點，高見6.6506，隨後回落至6.66附近。交易員稱，日內美元指數表現疲軟，拜登稱考慮降低對華關稅亦提振市場情緒。

交易員稱，中國疫情形勢整體向好，而且市場對美國漸入衰退的擔憂升溫，美指高位回落，都有利於人民幣擺脫單邊走勢；接下來國內疫情發展和美指走向將主導匯市，人民幣短期料呈寬幅震盪走勢，不過後續美聯儲可能持續加息，國內疫情也可能反復，人民幣中期承壓。

上海疫情持續降溫；5月22日上海新增本土新冠肺炎確診病例55宗和無症狀感染者503宗，合計558宗。剔除無症狀轉歸確診後，實際新增陽性較上日續降11%至528宗；社會面病例連續第三日零新增。

但同日北京疫情則升溫，單日確診數創新高，22日北京新增83宗本土確診病例(含3宗無症狀感染者轉確診病例)和16宗無症狀感染者；剔除無症狀轉歸確診後，實際新增陽性96宗，為自4月22日起本輪疫情以來最高。

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穩增長加碼提振情緒 在岸人民幣大漲938點升穿6.68

責任編輯：蒯宇澄

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