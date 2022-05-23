台企廣達證實上海廠員工騷動 指已平復不影響生產

上海疫情未平，當地未完全解封。台企廣達電腦(2382.TW)上海工廠傳出員工騷動， 一度闖入台籍幹部宿舍。廣達今天證實此事，並強調與員工溝通後已經平復，相關產線沒有受到影響，目標仍朝向6月底100%復工。

據台媒中時新聞網報道，廣達電腦上海廠區昨（21日）晚再度發生陸籍員工騷亂場面，群眾一度闖入台籍幹部宿舍鬧事。上百名台籍幹部緊鎖門窗徹夜難眠，甚至有人手裡緊緊抓住一把雨傘，準備當有人破門而入時當成自衛防身的工具。部分台籍幹部反應，曾在微信群組裡喊「救命！」，但公司管理層見狀卻毫無作為，形同讓台籍幹部身陷險境自生自滅。

直到22日清晨，鬧事員工才逐漸離開，留下「現場一片狼籍」。上海警方獲報後，昨晚有2、3名公安至現場了解狀況，今晨再加派數名特警，目前沒聽說有人受傷。

據了解，這已經是5月份以來，廣達上海廠區旗下達豐電子廠第二起陸籍員工聚眾鬧事。上周還有陸籍員工墜樓意外，許多人目睹殯儀館車輛進入廠區載走遺體。對於陸籍員工鬧事原因，有台幹猜測，可能是被封控太久，有人想要返鄉，或是加班費有爭議，向公司反應後卻未獲得解決，因此把矛頭轉向攻擊廠區裡的台籍幹部洩憤。

另據台媒中央社報道，廣達今天證實此事，並強調與員工溝通後已經平復，相關產線沒有受到影響，目標仍朝向6月底100%復工。

廣達是蘋果MacBook筆記型電腦主要組裝廠，上海廠佔廣達筆電總產能20%，4月初因應當地防疫政策一度停工，從4月中旬開始逐步復工。

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責任編輯：尹航

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