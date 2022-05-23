官媒：樓市限購政策鬆綁之際 「房住不炒」仍是底線

中國各地紛紛取消執行多年的購房限制政策，惟有個別城市政策「朝令夕改」，引發關注。官媒《證券時報》發文表示，鬆綁限購還需穩妥拿捏，「房住不炒」仍是堅實底線。

指不能無底線地刺激需求 要精準施策

《證券時報》今日（5月23日）刊登的文章提到，在各大城市取消限制政策之際，也有個別城市鬆綁購房政策「朝令夕改」，說明地方主政者仍在小心平衡穩定市場與防止炒房的關係。可以預期，各地鬆綁限購政策將會在「房住不炒」的前提之下展開，各地的政策進度不會一步到位。

文中指出，各地購房支持政策持續出台，從非熱點城市擴展到熱點城市，從公積金政策到限購、限貸、限售等限制性政策鬆綁，範圍和力度不斷加大。 4月底中國中央政治局會議提出「支持各地從當地實際出發完善房地產政策」，是對今年來各種寬鬆政策的認可，也給予地方政府更大的調整權限。但值得注意的是，這一表述的前一句話是「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」。「房住不炒」仍是各地因城施策調整政策的前提和底線。



文中以南京取消二手房限購的政策遭遇「半日遊」來說明，支持合理居住購房需求的政策可以出台，但不能無底線地刺激需求，還要防止投機炒房行為出現。

文章認為，當前樓市面臨的主要壓力是需求不足。要恢復市場信心、改善市場預期，最關鍵的是要精準施策，把真正的（包括潛在的）居住消費需求激發出來。但是從長周期看，房價已不具備再次爆發式上漲的條件，所以可以觀察到此前各地的鬆綁政策邊際效應正呈現遞減趨勢。非熱點城市的購房政策調整，可視為釋放真實需求的惠民政策，不太可能引起當地房價快速上漲。在此背景下，下一階段鬆綁購房政策的城市還會繼續增加，只是政策調整的尺度和力道需要主政者根據當地情況恰當拿捏。

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責任編輯：蒯宇澄

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