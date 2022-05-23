澳洲新任總理 指中澳關係仍是難題

澳洲政壇變天，阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周一（23日）宣誓就任總理，他在記者會上談及與中國的關係，表示仍將是個難題。

他認為，在雙邊關係中發生改變的是中國，而非澳洲。「澳洲應始終堅持我們的價值觀，我們將在我領導的政府中堅持這一點。」

訪日出席四方安全對話峰會

阿爾巴尼斯隨後飛赴日本，將參加與美國總統拜登，以及日本和印度領導人的四方安全對話峰會。

澳洲變天工黨勝出 中澳關係會好轉嗎？

值得一提的是，馬來西亞出生的澳洲華裔黃英賢（Penny Wong），就任澳洲外長，亦會隨阿爾巴內塞訪日。

外界關注黃英賢的對華態度。《環球時報》旗下公眾號「補壹刀」認為，從之前的公開發聲來看，黃英賢的對華態度「似乎比過去的工黨政府更為強硬」，指她曾多次抨擊莫里森政府，認為所羅門群島與中國的安全協議，「是二戰後澳洲的最嚴重外交失誤」。

但文章引述聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員于鐳認為，具體到對華政治和外交，澳洲或會降低涉華問題的聲調，會在對華問題上做一些微調，並可能會尋求在貿易問題上保持和中國一定的緩和。

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責任編輯：林佩怡

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