  • 24°C
香港時間 : 2022523日 (一) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳洲新任總理 指中澳關係仍是難題

國情動向 12:33 2022/05/23

分享：

分享：

澳洲政壇變天，阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周一（23日）宣誓就任總理，他在記者會上談及與中國的關係，表示仍將是個難題。

他認為，在雙邊關係中發生改變的是中國，而非澳洲。「澳洲應始終堅持我們的價值觀，我們將在我領導的政府中堅持這一點。」

訪日出席四方安全對話峰會

阿爾巴尼斯隨後飛赴日本，將參加與美國總統拜登，以及日本和印度領導人的四方安全對話峰會。

澳洲變天工黨勝出 中澳關係會好轉嗎？

值得一提的是，馬來西亞出生的澳洲華裔黃英賢（Penny Wong），就任澳洲外長，亦會隨阿爾巴內塞訪日。

外界關注黃英賢的對華態度。《環球時報》旗下公眾號「補壹刀」認為，從之前的公開發聲來看，黃英賢的對華態度「似乎比過去的工黨政府更為強硬」，指她曾多次抨擊莫里森政府，認為所羅門群島與中國的安全協議，「是二戰後澳洲的最嚴重外交失誤」。

但文章引述聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員于鐳認為，具體到對華政治和外交，澳洲或會降低涉華問題的聲調，會在對華問題上做一些微調，並可能會尋求在貿易問題上保持和中國一定的緩和。

拜登抵日本 兩重頭戲料劍指中國 王毅狠批美國「印太戰略」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

澳洲變天工黨勝出 中澳關係會好轉嗎？
2022/05/22
澳洲變天工黨勝出 中澳關係會好轉嗎？
拜登抵日本 兩重頭戲料劍指中國 王毅狠批美國「印太戰略」
2022/05/22
拜登抵日本 兩重頭戲料劍指中國 王毅狠批美國「印太戰略」
美英澳宣布合作研發高超音速武器 中方斥加劇亞太軍備競賽（更新版）
2022/04/06
美英澳宣布合作研發高超音速武器 中方斥加劇亞太軍備競賽（更新版）
中國與所羅門群島正式簽署安全協議 美日澳紐憂印太風險（第二版）
2022/04/20
中國與所羅門群島正式簽署安全協議 美日澳紐憂印太風險（第二版）

你可能感興趣

澳洲變天工黨勝出 中澳關係會好轉嗎？
17:43 2022/05/22
澳洲變天工黨勝出 中澳關係會好轉嗎？
拜登抵日本 兩重頭戲料劍指中國 王毅狠批美國「印太戰略」
19:09 2022/05/22
拜登抵日本 兩重頭戲料劍指中國 王毅狠批美國「印太戰略」
美英澳宣布合作研發高超音速武器 中方斥加劇亞太軍備競賽（更新版）
16:21 2022/04/06
美英澳宣布合作研發高超音速武器 中方斥加劇亞太軍備競賽（更新版）
政治 地緣政治 外交 澳洲 中國 環球時報 拜登 美國

下一篇文章

美官員指台灣未被納入印太經濟框架 北京曾這樣警告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

未理北京警告？美貿易代表戴琪晤台官員 商深化經濟關係
未理北京警告？美貿易代表戴琪晤台官員 商深化經濟關係
聯合國人權專員下周訪華將赴新疆 美深表關切
聯合國人權專員下周訪華將赴新疆 美深表關切
拜登亞洲行訪南韓晤尹錫悅 美韓聲明提台海穩定重要性
拜登亞洲行訪南韓晤尹錫悅 美韓聲明提台海穩定重要性
澳洲變天工黨勝出 中澳關係會好轉嗎？
澳洲變天工黨勝出 中澳關係會好轉嗎？
拜登抵日本 兩重頭戲料劍指中國 王毅狠批美國「印太戰略」
拜登抵日本 兩重頭戲料劍指中國 王毅狠批美國「印太戰略」
美官員指台灣未被納入印太經濟框架 北京曾這樣警告
美官員指台灣未被納入印太經濟框架 北京曾這樣警告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款