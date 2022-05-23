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李顯龍：新加坡擬參加印太經濟框架 歡迎中國加入CPTPP

國情動向 13:32 2022/05/23

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新加坡總理李顯龍接受日媒專訪，表示有意參加美國主導的「印太經濟框架（IPEF）」，同時稱歡迎中國加入沒有美國的全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。

日本經濟新聞指出，在中美展開主導權之爭的背景下，新加坡力爭保持中立的立場。

美國總統拜登正在訪問日本，預定周一（23日）將宣布啟動「印太經濟框架」。李顯龍日前接受日本經濟新聞採訪時稱，這框架不能完全取代TPP，但有一個寶貴的信號，就是拜登政府明白在亞洲展開經濟外交的重要性，表明新加坡會加入。

據日本共同社報道，預計參加「印太經濟框架」的有美國、日本、南韓、澳洲、新西蘭、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南和印度。

李顯龍指出，美國提出了四大主軸，即貿易、供應鏈、潔淨能源和去碳化，以及稅務和反腐。而新加坡有興趣討論數碼經濟、綠色經濟合作、可持續能源、可持續金融和碳交易的規則。「我們看到了達成協議的機會，希望能展開討論。」

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「不能不和中國做生意」 但要平衡

另一方面，報道指出，新加坡今年擔任CPTPP的主席國，如何應對申請加入的中國大陸和台灣成為焦點。

李顯龍回應時指出，「決定權不在我們手上」，並稱「我們歡迎中國（大陸）加入。我此前一直這樣公開表態」，但指中國大陸必須達到標準，而由於各成員國持有不同意見，磋商需要較長時間。他又認為，理想的情況是美國重新加入CPTPP；但礙於政治因素，這是不可能的。

據總理新聞秘書提供的文字實錄，李顯龍還表示，「你不能不和中國做生意」，指目前中國經濟佔全球經濟的比重已增加，如不想和他們貿易，不僅要付很大的代價，還會製造更多摩擦。

但他也指，必須在世界各地尋找機遇，也必須保持平衡。其中，他提到要維護與日本的這些聯繫，並維持平衡，才能保持韌性，不過度依賴任何一方。

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責任編輯：林佩怡

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