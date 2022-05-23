李顯龍：新加坡擬參加印太經濟框架 歡迎中國加入CPTPP

新加坡總理李顯龍接受日媒專訪，表示有意參加美國主導的「印太經濟框架（IPEF）」，同時稱歡迎中國加入沒有美國的全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。

日本經濟新聞指出，在中美展開主導權之爭的背景下，新加坡力爭保持中立的立場。

美國總統拜登正在訪問日本，預定周一（23日）將宣布啟動「印太經濟框架」。李顯龍日前接受日本經濟新聞採訪時稱，這框架不能完全取代TPP，但有一個寶貴的信號，就是拜登政府明白在亞洲展開經濟外交的重要性，表明新加坡會加入。

據日本共同社報道，預計參加「印太經濟框架」的有美國、日本、南韓、澳洲、新西蘭、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南和印度。

李顯龍指出，美國提出了四大主軸，即貿易、供應鏈、潔淨能源和去碳化，以及稅務和反腐。而新加坡有興趣討論數碼經濟、綠色經濟合作、可持續能源、可持續金融和碳交易的規則。「我們看到了達成協議的機會，希望能展開討論。」

拜登抵日本 兩重頭戲料劍指中國 王毅狠批美國「印太戰略」

「不能不和中國做生意」 但要平衡

另一方面，報道指出，新加坡今年擔任CPTPP的主席國，如何應對申請加入的中國大陸和台灣成為焦點。

李顯龍回應時指出，「決定權不在我們手上」，並稱「我們歡迎中國（大陸）加入。我此前一直這樣公開表態」，但指中國大陸必須達到標準，而由於各成員國持有不同意見，磋商需要較長時間。他又認為，理想的情況是美國重新加入CPTPP；但礙於政治因素，這是不可能的。

據總理新聞秘書提供的文字實錄，李顯龍還表示，「你不能不和中國做生意」，指目前中國經濟佔全球經濟的比重已增加，如不想和他們貿易，不僅要付很大的代價，還會製造更多摩擦。

但他也指，必須在世界各地尋找機遇，也必須保持平衡。其中，他提到要維護與日本的這些聯繫，並維持平衡，才能保持韌性，不過度依賴任何一方。

新加坡在中美間選邊站？李顯龍：辦不到 壓力太大

烏克蘭危機令中美關係複雜化 李顯龍警告美國勿下一定義

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁