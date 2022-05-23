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避嚴格防疫政策？ 美媒：蘋果冀擴大中國以外地區產能

經濟脈搏 13:58 2022/05/23

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受內地嚴格防疫政策等影響，據美媒報道，蘋果公司（美：AAPL）為實現生產多元化，已啟動「擴大在中國以外地區製造」的計劃，且團隊已通知相關製造商及合作伙伴。

華爾街日報報道，蘋果在考慮中國的替代選擇時關注印度和越南這兩個國家。

因防疫措施 蘋果難以派遣工作人員赴華監督生產

報道指，據分析人士稱，包括iPhone、iPad和MacBook筆記本電腦在內的蘋果產品中，超過90%是由代工企業在中國生產的。分析人士指出，考慮到中美角力，蘋果公司對中國的嚴重依賴構成了潛在風險。此外，因為防疫限制，蘋果公司難以派遣工作人員到中國監督生產，而去年的限電事件也損害了中國在可靠性方面的聲譽，使蘋果尋求擴大在其他地方的產量。

天風國際分析師郭明錤表示，雖然許多西方企業在中國面臨類似的供應鏈瓶頸問題，但蘋果的規模使該公司與承包商有討價還價的機會。他又直言，只有像蘋果這樣的公司才能推動這樣的供應鏈轉變。

蘋果公司的發言人不予置評。在4月份被問及蘋果公司供應鏈大體情況時，首席執行官庫克(Tim Cook)曾表示，蘋果的供應鏈是真正全球化的，因此產品是在全球各地生產的。他還說，蘋果仍在研究優化供應鏈。

不過，越南總理范明政日前訪美時，稱已跟蘋果行政總裁庫克會談。據了解，當時雙方談及將越南企業納入蘋果供應鏈等議題。

蘋果公司目前亦正與現有部分供應商洽談在印度擴大產量，其中包括可能用於出口的生產事宜。但有分析師及供應商表示，由於印中兩國之間關係冷淡，中國的組裝商很難在該地設廠生產。兩國軍隊曾於 2020年在具爭議的邊界上發生致命衝突，最近更因印度監管機構對待中國智能手機製造商小米 （1810） 的方式發生外交糾紛。

中國零部件供應商網絡深厚 仍有吸引力

不過， 有業內人士表示，蘋果長期以來一直將中國作為其主要製造中心的原因仍然存在，包括訓練有素的勞動力、相對美國較低的生產成本，以及深厚的零部件供應商網絡，這種網絡沒有多年的努力很難在其他地方重新建立起來。中國的另一個優勢是，蘋果公司可以把許多在華製造的手機和電腦在中國國內銷售，中國通常能佔到蘋果公司全球銷售額的五分之一左右。

中國國家總理李克強上周四曾表示，中國希望持續打造外商投資熱土，並將與外國公司密切合作，明確透明穩定可預期的監管規則。

台商在陸工廠停產 日媒：內地疫情將長期影響蘋果生命線

責任編輯：蒯宇澄

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